辣媽穿「皮卡丘T+熱褲」遭趕出樂園！怒po影片開嗆　網一面倒力挺

▲辣媽穿「皮卡丘T+熱褲」遭趕出樂園。（圖／翻攝自TikTok／baileybreedlove970）



記者張方瑀／綜合報導

美國一名媽媽日前帶著家人到遊樂園玩，當天她穿著一件可愛的皮卡丘上衣配上熱褲，沒想到卻被工作人員和「警察」盯上，表示她的褲子太短，必須交出身分證明並離開樂園；而這位媽媽拒絕合作後被請出樂園，還被禁止進入5年，氣得她將整個過程影片上傳到TikTok，許多網友也認為這太離譜。

住在奧克拉荷馬州的貝莉（Bailey Breedlove）4月底帶著家人到六旗（Six Flags）旗下的邊境城遊樂園（Frontier City）遊玩，當天她穿著一件皮卡丘上衣搭配牛仔熱褲，沒想到卻被工作人員和一名穿著警察POLO衫的女子盯上，表示她的褲子太短違反樂園規定，所以要請她離開，除非購買一件樂園販售的褲子換上。

貝莉說，穿著警察上衣的女子要求她交出身分證明，但她認為自己並無違反任何規定，所以拒絕合作，她的女兒也在一旁被嚇哭，「我就是這樣惹上麻煩的，當他們羞辱你的身體時，你不能離開也不能和他們爭論。」最後貝莉被請出樂園，且5年內不得進入。

影片在TikTok曝光後，許多網友紛紛表示，「樂園怎麼可能有這種規定」、「穿短褲怎麼了嗎」、「沒犯罪就不要出示身分證」。據了解，邊境城遊樂園的規定僅有，「我們不允許穿著冒犯性的服裝，如猥褻手勢、猥褻言論，或是任何幫派有關的圖案，樂園有權拒絕不遵守服裝規定的人進入。」

貝莉後來在臉書發文表示，「我們已經和奧克拉荷馬州的警察局長談過，他向我們保證她（穿警察POLO衫女子）絕對不是該州的員警，警方也會進行相關調查。」

►頭蝨「群居吸血」9周！女童頭上遍布白色蟲卵 翻開驚見噁蟲竄動

►iPhone一功能曝光男友外遇！ 網紅收照片「想妳」下秒綠到發光

►教你解鎖別人的iPhone？示範片3千萬人瘋傳 網嗨爆：真的成功了！

透亮超有感 契爾氏激光極淨白淡斑精華特價2900