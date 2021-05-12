元本山讓你的創意超展開！DIY貼貼樂一起做出好吃又好玩的DIY三角飯糰

▲元本山DIY三角飯糰海苔推出期間限定新包裝「玩轉世界貼貼樂」，小朋友可以發揮創意用趣味貼紙做出獨一無二的三角飯糰。（圖／記者黃克翔攝）

消費中心／綜合報導

繁忙的生活中能好好享受親子時光，一起動手DIY是最快樂的事！每每快到吃飯時間，爸媽邊做飯，還要邊用眼角餘光掃視孩子有沒有在搗蛋，與其叫孩子坐著等，不如讓孩子來當二廚！有什麼料理是步驟簡單、成功率高、成品又美味的呢？第一個出現在腦海裡的一定就是讓孩子擁有極高參與度、備料又簡單的DIY飯糰，只要準備海苔、白飯，還有喜歡的配料就能完成。元本山DIY三角飯糰海苔一直以來都是爸媽帶孩子一起捏飯糰的首選，現在更推出了期間限定新包裝，三款可愛場景與貼紙，讓小朋友們做出獨一無二的DIY三角飯糰，超有成就感。

▲「玩轉世界貼貼樂」有草地、海洋、太空等三款包裝，還有60多張可愛的物件貼紙與9款固定貼紙。（圖／記者黃克翔攝）

期間限定的元本山DIY三角飯糰海苔新包裝「玩轉世界貼貼樂」推出草地、海洋、太空等三款包裝，還有60多張可愛的物件貼紙與9款固定貼紙。飯糰製作完成之後，不僅可以跟孩子一起挑選喜愛的包裝，小朋友還可以發揮創意，用多款物件貼紙隨心所欲地裝飾，無論是有海龜、小丑魚、潛水艇的奇幻海底世界，或是有著貓頭鷹、松鼠、花朵等充滿山林野趣的綠油油草地，還是有各類行星、太空人、外星生物的浩瀚宇宙，大人小孩都能一起發揮想像力、創造出獨特的DIY三角小世界。

▲使用三角模具填入米飯跟喜歡的餡料，輕輕鬆鬆就能壓出完美的三角形，大手小手一起將海苔包起來，再貼上可愛的貼紙，食慾加分之外還超有成就感！（圖／資料照）

元本山DIY三角飯糰海苔附有三角模具，就算是孩子的小手也能輕鬆壓出完美三角形，還有獨立包裝的海苔片，特殊的包裝袋能隔絕空氣，讓海苔不易受潮。跟爸媽一起加入喜歡的內餡，大手小手協力將海苔包起、貼上，不管是創意早餐、午後點心、或是全家出遊踏青、爬山等，無論何時都享有酥脆美味，有了DIY三角飯糰一切搞定！

▲即日起至8月底，購買元本山全系列商品即可參加「玩心大FUN探險趣」，至元本山官方LINE帳號登錄發票就可集點兌換露營神器。（圖／記者黃克翔攝）

元本山除了推出「玩轉世界貼貼樂」的超Q萌包裝外，還有「玩心大FUN探險趣」活動，即日起至8月底，購買元本山全系列商品，至元本山官方LINE帳號登錄發票，滿50元就可獲得一點，憑點數集點可直接兌換保冰桶、野餐椅等元本山野餐好物，還有機會抽中Coleman帳篷、四輪拖車、露營燈、輕量烤肉架等露營神器！活動期間每個月都將抽出中獎名單，增加親子食趣還能抽好禮，元本山讓爸媽迫不及待上網抽一波！

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