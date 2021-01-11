【廣編】不用出國就能體驗迪士尼　米奇米妮變身超萌禮盒絢麗登場

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圖、文／聯華食品提供

春節送禮如何在眾多禮盒脫穎而出，讓你成為親友中最有眼光的送禮者？元本山延續去年首次推出就大受好評的「米奇造型味付海苔罐」，今年加碼全新粉嫩包裝的「米妮造型味付海苔罐」，就像是米奇米妮躲進海苔罐中，俏皮可愛與美味健康一次滿足。而萬歲牌今年亦首度推出「米奇造型綜合堅果罐」，禮盒包裝搖身一變就是隨身水瓶，美味與實用兼具，可愛造型擄獲闔家大小芳心。

米奇造型罐上市首周立即完售 今年春節米奇攜手米妮一起回家團圓

元本山去年首度推出「米奇造型味付海苔罐」，吸睛的立體米奇耳朵搭配經典紅色短褲，可愛造型上市首周立即秒殺完售。2021年春節加碼推出「米妮造型味付海苔罐」，換上粉嫩點點短裙，內包裝有6款不同設計，囊括米妮各種卡哇伊穿搭造型與繽紛情境，兩款海苔罐皆有專屬紙袋設計，瞄準米奇家族粉絲童趣出擊，今年春節就是要你帶著他們一起回家團圓！

過完年最怕收假症候群？只要有米奇米妮海苔罐就不怕！開工帶到辦公室，化身全場最療癒又可愛的實用小物。同場加映「米奇系列味付海苔禮盒」，內有四款不同米奇、唐老鴨、布魯托等好朋友的包裝設計，隨盒附贈米奇造型置物架，除了成為辦公桌童趣擺飾，更是小朋友書桌的文具收納盒，延續新年祝福陪伴大朋友、小朋友一起迎接新年新生活。