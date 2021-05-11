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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇貞昌稱「民眾鬆懈」　國民黨看不下去：疫情惡化怪罪人民？

▲▼國民黨抨擊蘇貞昌。（圖／國民黨臉書）

▲國民黨抨擊蘇貞昌卸責。（圖／國民黨臉書）

記者徐政璿／台北報導

國內出現感染源不明之本土病例，疫情警戒提升至第二級，行政院長蘇貞昌表示，「大家有比較鬆懈」、「大家該收心了」。對此，國民黨抨擊，蘇貞昌言下之意，是把台灣疫情惡化的責任，歸咎於台灣人民鬆懈嗎？

國民黨表示，蘇貞昌公開表示，台灣疫情出現新狀況，是因為民眾比較鬆懈大意，呼籲國人收心，言下之意，是把台灣疫情惡化的責任，歸咎於台灣人民鬆懈嗎？難道華航機師群聚感染、諾富特飯店混住事件、中央地方互踢皮球，這些問題通通都是老百姓害的嗎？

國民黨指出，爆出7起台灣本土案例，台灣已經正式進入二級社區感染警戒，請大家務必做好防疫工作，外出一定要配戴口罩，隨時注意身體狀況，台灣疫情突然失控，但卻發現蔡政府根本沒有做好應變準備，到底是反應慢半拍，還是對蔡政府而言，搞政治比防疫更重要？

國民黨批評，總統蔡英文今天早上的臉書貼文，居然還在號召大家反對公投，蔡英文身為國家元首，不關心台灣疫情，不針對人民質疑中央防疫漏洞進行解釋，居然滿腦子只想著「反公投」。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午被問到新增的1例本土病例年僅10幾歲，「有沒有可能是學生？有沒有進入校園的足跡？」，陳時中回應，「對耶！你沒講我都沒想到」。

對此，國民黨說，從記者會畫面中可以看出，陳時中並非開玩笑，而是認真對情況不了解，質疑陳時中身為防疫指揮官，對於本土病例狀況完全沒有掌握，病例甚至有可能進入校園，在第一時間沒有掌控，就可能已經出現染疫風險。

國民黨批評，防疫指揮中心現在的態度散漫、行政效率遲緩，這才是造成台灣出現防疫破口的主因，請蔡政府把做梗圖、反公投、搞政治的時間省下來，好好檢討現在的防疫措施，才是最應該做的事情。

此外，國民黨說，先前他們就指出蔡政府的防疫規範搞雙標，民眾的檢疫天數14天，華航機組員的檢疫期卻只需3天，今被網友抓包，始作俑者就是民進黨委范雲；范雲曾在4月1日召開協調會，要求將機組人員的檢疫措施放寬；當蔡政府呼籲全民謹慎防疫之時，范雲卻在扯後腿，難道民進黨不用處理嗎？

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