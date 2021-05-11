提升疫情警戒至第2級　台南市衛生局：請配合限制措施嚴守社區防線

▲台南市長黃偉哲親自率員宣導防疫措施，請大家配合限制措施嚴守社區防線。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

配合中央防疫升級，台南市同步於11日召開第6次即時線上協調指揮中心會議 (OLOCC)，因應國內出現感染源不明之本土病例致社區感染風險增加，為防範發生持續社區傳播，自11日起至6月8日提升疫情警戒至第2級「出現感染源不明之本土病例」，台南市執行8項管制措施，請配合限制措施嚴守社區防線。

對於個人及外出、集會活動、營業場域、大眾運輸實施、醫療院所及長照機構之相關限制措施如下：(1)避免出入人多擁擠的場所，高感染傳播風險場域，民眾須依規定全程佩戴口罩，未遵守規定且勸導不聽者將嚴格開罰。(2)所有集會活動需落實確保民眾維持社交距離或全程佩戴口罩、使用隔板，並落實「實聯制」、體溫量測、消毒、人流管制、總量管制、動線規劃等措施，否則應暫緩辦理。

(3)原則上停辦室外500人以上，室內100人以上之集會活動，但上述集會活動若能採固定座位且為梅花座、實聯制、全程佩戴口罩、禁止飲食，得提報防疫計畫報請地方主管機構核准後實施。(4)營業場所及公共場域應確保民眾維持社交距離或全程佩戴口罩、使用隔板，並建立實聯制，執行體溫量測、手部消毒、環境清消、人流管制、總量管制、動線規劃等防疫措施；無法落實前述措施之場所應暫停營業。必要時，將強制關閉休閒娛樂相關之營業場所及公共場域。

(5)餐飲業應落實「用餐實聯制」、環境定期清潔/消毒，從業人員佩戴口罩、勤洗手，並協助顧客量測體溫、手部消毒、公筷母匙等個人防護措施；非特定對象併桌共餐時，需維持適當區隔/使用隔板；無法落實前述措施之業者，建議民眾外帶用餐。(6)雙鐵（台鐵、高鐵）、客運等大眾運輸禁止飲食；5月15日起，雙鐵城際列車禁站票。

(7)台南市35家醫院、長照機構(護理之家、安養護機構、老人安養護機構、教養機構)及有住院病人之診所，全面禁止探病，陪病及陪伴者限1人，應配合實名登記及相關管理措施，建議家屬改採電話或視訊方式關懷家人。倘醫院加護病等如有特殊探視需求，經醫師專業評估，有其急迫性、必要性，可由醫院視個案同意探視；長照機構倘住民出現嚴重身心不適症狀，或經機構評估有必要探視者，機構得同意實地探視住民。(8) 進出醫院請攜帶健保卡進行實名聯制、戴口罩、量體溫，並依據預約時間報到就診。

台南市衛生局再次呼籲，若民眾符合施公費COVID-19疫苗接種對象者，請至台南市10家合約接種院所及5家衛生所（學甲區、六甲區、歸仁區、新化區、玉井區）施打疫苗；如符合商務人士、出國工作、留學、就醫等對象者，請線上預約台南市成大醫院自費 COVID-19 疫苗旅醫門診進行接種。COVID-19疫苗接種能有效降低感染風險，保障自身及周遭人員的健康。

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