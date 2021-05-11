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機師隔離3天！網叫范雲「出來面對」　范雲反擊：協調會只做3件事

▲▼立法院教育委員會,范雲。（圖／記者李毓康攝）

▲網友因為疫情破口叫范雲「出來面對」，她也在臉書回應網友。（圖／記者李毓康攝）

記者林彥臣／綜合報導

華航與諾富特飯店造成台灣疫情的重大破口，許多人將矛頭指向立委范雲開協調會，促成機師由原本的「5＋9」調整為「3＋11」，讓許多網友罵爆，要范雲「出來面對」。對此范雲在臉書秀出公文反擊「施壓說」，強調她在協調會上只做3件事。

范雲發文指出，最近一直有人操作政治口水，說范雲召開協調會施壓衛福部，造成防疫破口，這種謠言實在很無聊。指揮中心之所以能成功防疫，就在於政策都是專家小組依照專業決定。沒有政治考量。防疫專家小組的所有醫師，不可能接受任何政治施壓影響防疫。

范雲公布紀錄，二月底接到機師工會陳情，提出統計數據，擔心機師身心瀕臨崩潰，恐造成飛安問題，需要協助。反應民意本來就是立委的工作。機師工會提出的訴求涉及飛安，需要認真看待。希望建立民間和政府順暢的溝通管道，所以整理了陳情議題，召開協調會。

▲華航諾富特飯店機師與員工傳出確診，4月29日清空作業時，大批遊覽車在飯店前集結等後載運員工與機師至檢疫所。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲范雲強調，她只負責反映民意，相關政策都是指揮中心的專業判斷。（資料照／記者沈繼昌攝）

范雲強調，協調會只做了三件事情，「1️. 讓機師工會對官員表達訴求」、「2.請政府官員回應」、「3.讓官員將機師工會的訴求帶回去專業研議評估」，她召開的協調會，就是雙向溝通，並沒有做出任何結論，更說不上有什麼施壓。所有的防疫政策，都是指揮中心綜合各方意見，做出專業判斷。

范雲說，陳時中部長已經多次澄清「沒有立委關說。」「沒有所謂施壓，只有考量飛安問題。」但還是有許多人見獵心喜不斷抹黑，污衊防疫團隊的專業，真的很讓人痛心。

范雲最後表示，這個國家最不需要的就是謠言。防疫需要戴口罩、勤洗手，不需要噴政治口水，更不要抹煞防疫團隊的專業與辛勞。

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