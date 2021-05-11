印度太缺救護車　「垃圾車運屍照」慘況瘋傳！她沒染疫卻無人敢幫

The woman's brother said no one in the neighbourhood in Uttar Pradesh's Jalalabad came to help out of fear of the coronavirus. 由 NDTV 發佈於 2021年5月9日 星期日

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度新冠疫情持續蔓延，11日通報過去一天近33萬起病例，累計確診人數達到2266萬，實際數字可能高出5至10倍。各地殯葬業者不堪負荷，就連因其他疾病過世的死者資源都受到擠壓。北方邦一名婦女日前因腦溢血身亡，遺體卻只能以垃圾車搬運，引來網友批評，家屬卻只能無奈接受。

綜合《新德里電視台》、《印度時報》報導，死者的兄弟薩卡爾（Prabhas Sarkar）說明，65歲的妹妹巴拉馬蒂（Balamati）原先住在西孟加拉邦，因腦出血身體狀況不佳已有好幾個月。薩卡爾在4月底將她接到自己位於北方邦的家中居住，就近照顧，但她病情不見好轉，8日晚間離世。

儘管巴拉馬蒂並非死於新冠肺炎，但附近鄰居非常害怕染疫，幾乎沒有人願意伸出援手。薩卡爾因此花了好幾個小時，終於找到3個人幫忙搬運屍體，並打電話給當地機關，未料市政當局竟派來一輛垃圾車，將屍體送往火葬場。目擊者拍下現場照片，馬上在社群媒體上掀起熱議。薩卡爾則表示，他沒有對此提起訴訟，「因為沒有別的辦法。」

SHOCKING. Woman's body in UP was taken for cremation in a municipal garbage van.https://t.co/FRi8M6qYvt — Indiatimes (@indiatimes) May 10, 2021

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