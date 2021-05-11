疫情風暴　鄭文燦：諾富特將成檢疫旅館...取消餐飲、住宿、宴客

▲針對華航諾富特飯店清零2.0計畫，桃園市長鄭文燦表示，諾富特飯店未來將成為專責防疫旅館。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

諾富特衍生群聚感染，華航實施清零2.0方案，桃園市長鄭文燦11日表示，清零2.0方案主要是希望擴大居檢、擴大採檢與擴大追蹤，相信能夠把防火牆築大一點，能夠讓社區風險降低，目前所有機組員回到社區一律需14天居檢期，因此有防疫旅館需求，市府已委請環保局與陸軍化學兵33群協助清消作業，未來諾富特飯店必須取消餐飲、住宿、會議與宴客，成為專責檢疫旅館。

鄭文燦11日受訪時指出，桃市府除配合中央疫情指揮中心各項規定外，在華航諾富特恢復營運過程，第一個將協助清潔與消毒作業，市府環保局與陸軍三三化兵群會將協助清消，第二個是5月14日諾富特飯店人員還要進行居家檢疫旅館相關規範檢查，包括空間安排、動線安排與人員管理，這部份將會同中央一起檢查，讓華航諾富特飯店1館、2館共計400個房間都作為機組員檢疫使用，諾富特飯店將不能再對外營業了，包括餐飲、住宿、會議與宴客等服務都必須要取消，成為專責檢疫旅館。

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▲針對華航諾富特飯店清零2.0計畫，市長鄭文燦指出，諾富特飯店未來營運前，員工都必須注射疫苗，防疫旅館部分分層一律退場。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦還說，過渡期間市府提供3家防疫旅館作為機組員防疫使用，一樣採取獨棟方式嚴格管理讓風險降低，這些防疫旅館工作人員一律要施打疫苗，已委請觀旅局作好施打疫苗安排，務必讓華航諾富特事件盡早落幕，清零2.0方案對華航營運是有影響的，我們認為防疫優先的原則是必要的，務必使所有風險降至最低，市府會全力協助中央華航清零2.0計畫，目前工作分工已確認，桃市府會陸續配合執行。

鄭文燦強調，桃園市內防疫旅館部分，只要是分層的一律退場，業者也都同意，如果要再申請一定要獨棟方式來申請，也必須要符合防疫旅館各種規範，讓風險降到最低。

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