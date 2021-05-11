富士康印度廠驚傳100人確診！人手嚴重不足　iPhone 12產量狂跌50%

▲印度疫情嚴重，富士康當地工廠人手不足，不得不削減50%的產量。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

印度在過去的24小時內新增32.9萬宗新冠病例，至少3800人死亡，每日死亡平均數位列全球第一。疫情重創人民生活，就連iPhone生產商富士康（Foxconn）也受影響。路透社11日引述2名知情人士消息指出，由於富士康有部分員工染疫，在面臨人手嚴重不足的情況下，該公司的智慧型手機產量慘遭削減50%。

據路透社報導，印度南部泰米爾納德邦（Tamil Nadu）是該國疫情最嚴重的區域之一，地方首長8日宣布，該區自10日起進入全面封鎖，大眾交通工具與商店也都被關閉。富士康位於當地的工廠，是專門為印度境內生產iPhone 12而設，不料最近該廠卻傳出有超過100名員工染疫，而導致富士康人手嚴重不足。

▲富士康iPhone 12的產量下跌50%。（圖／達志影像／美聯社）

2名知情人士告訴路透社，富士康已實施「禁止進入」的命令，自10日開始，所有員工就只能離開工廠，不得入內，在面臨人手不足的情況下，廠方目前只能維持少量生產，而富士康iPhone 12的產量也因此下跌50%。

在印度疫情惡化的情況下，富士康並不是唯一一家受到影響的手機生產商。去年，在印度員工被確診新冠後，諾基亞（Nokia）和中國的手機製造商歐珀（OPPO）都暫停了印度工廠的生產。總部位於台北的集邦科技股份有限公司（TrendForce）10日也將其全球智慧型手機產量增長預期從9.4%下調至8.5%。

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