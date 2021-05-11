揪出蘆洲本土個案！新光急診醫聽聞「曾參加聚會」機警採檢通報

▲新光醫院一名急診醫師警覺揪出蘆洲確診個案。（圖／新光醫院提供，資料照）

記者趙于婷、洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今天（11日）公布新增7例本土病例，其中有6例感染源不明，感染源不明個案中，分別是宜蘭5例，蘆洲1例。蘆洲個案是由新光醫院急診醫師警覺揪出。新光醫院副院長洪子仁受訪時證實此事並表示，該患者是在戶外採檢站，沒進到醫院，現在也不住在院內，且先前因為華航案，醫院就已經請醫師提高警覺，有疑慮就採檢。

蘆洲個案是案1203為本國籍60多歲男性，近期無出國史，5月7日出現疲倦、咳嗽、畏寒等情形，5月9日因發燒至新光醫院就醫採檢，於今日確診（Ct值18），感染源待釐清。目前已初步掌握個案接觸者115人，列居家隔離，其他接觸者持續調查匡列中。

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洪子仁表示，該個案當時到醫院就有呼吸道症狀，因此馬上在戶外採檢站採檢，遵照防疫SOP，患者並沒有進到新光醫院，現在也不住在新光醫院。他強調，在華航諾富特案發生時，醫院內部就呼籲要加強TOCC政策，有疑慮就採檢，所以採檢量也從一天約2~3位的個位數字，增加到20～30位，增加10倍之多，也因此能即時警覺抓出個案。

新光醫院急診科主任張志華也提到，該案因為上呼吸道症狀、喉嚨痛、發燒、咳嗽來急診就醫，進行檢傷時評估讓他到戶外篩檢站，沒有進入醫院，聽到病人說他就醫前幾天有參加聚會活動，且活動中有許多陌生人，雖然臨床症狀很看起來很像感冒，也沒有特別的活動接觸史，仍毅然決定採檢。

而針對醫師身份，洪子仁表示要尊重醫師曝光意願。張志華則透露，張志華說，進行通報的是一名許姓總醫師，年輕但滿有經驗，也相當警覺，但做人比較低調，所以不便透露身份。