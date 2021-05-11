防疫升級！桃園管樂嘉年華、校園徵才博覽會取消　37活動受影響

▲針對指揮中心防疫升級，桃園市長鄭文燦指市，市府5月份已取消或延期至少37場中大型活動。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

配合中央疫情指揮中心將疫情警戒升至二級，桃園市長鄭文燦指示配合中央六項防疫規定，市府各局處五月份中大型活動共計有37場延期或取消，包括「2021海風馬拉松」路跑活動將取消，6月份的龍舟競賽也將延至明年舉辦，鄭文燦表示，為避免社區感染，也籲請民眾配合防疫措施，市府會隨時進行滾動式調整。

桃園市政府原定5月舉行活動取消包括有勞動局主辦的「就業找出鹿、相挺有頭路健築未來2021」校園徵才博覽會、「桃園開齋節」；青年局舉辦的「龍潭高中－合作教育暨歡送畢業生畢業演唱會」；文化局舉辦的「2021桃園管樂嘉年華-管樂踩街」、教育局舉辦的「桃園市客家文化教育嘉年華」、「桃園市109學年推動藝術才能萌芽計畫學習成果發表會暨戶外教育體驗活動」、「私立成功工商校慶」、「華勛國小30週年校慶」、「市立觀音高中園遊會」、「新興國際中小學9年級科學營戶外教育活動」與觀旅局舉辦的「民宿管家學校課程及說明會」等共計13場活動確定取消。

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至於延期活動則包括有環保局舉辦的「109年桃園市水環境巡守隊歲末感恩餐會暨頒獎典禮」等各局處共計24場活動，至於何時舉辦則由市府後續檢討時間而定。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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