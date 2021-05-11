畢典改線上！鄭文燦：戶外教學停、餐廳隔板強制實施、龍舟賽延後

▲桃園市長鄭文燦11日表示，針對中央疫情指揮中心發布進入二級社區防疫警戒，桃園市除6項規定為，大型活動一律停止、延期或縮小規模。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對中央疫情指揮中心因應社區不明感染案發布二級社區防疫警戒，桃園市長鄭文燦11日受訪時表示，除中心規定六項規定外，桃園市政府將6月8日之前四週所有大型活動一律停止、延期或縮小規模，並進行滾動式調整；此外， 6月份畢業典禮改成為線上舉行、戶外教學暫時停止，端午龍舟競賽則展延至明年舉辦。

因應中央疫情指揮中心11日發布新增7例本土病例，即日起至6月8日共4週提升疫情警戒至第二級，頒布包括個人及外出、集會活動、營業場域、大眾運輸實施相關六大限制措施。

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鄭文燦指出，未來市府除嚴格貫徹指揮中心六項規定外，針對5月15、16日國中會考，則改成不陪考，考生全程需戴口罩，試場防疫規定需嚴格執行，以確保考生安全。另外，再6月8日前四週所有大行動一律停止、延期或縮小規模，並隨時進行滾動式調整。

▲桃園市長鄭文燦指出，6月畢業典禮改為線上舉行，戶外教學暫時停止。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦也針對長者保護部分強調，桃園市長照與社福機構一律停止探視到6月8日，所有關懷據點、老人文康中心供餐、卡拉OK、場地均停止至6月8日，以確保長者安全，65歲以上高齡志工也停止出勤；另外針對體育、展演、文化等活動，務必按照市內100人、戶外500人規範調整，如有超過部分，必須要有提出防疫計畫書專案核准，需以實名制、固定座位或梅花座等符合防疫規範，希望6月8日之前管制期能夠盡量展延、盡量縮小規模或者取消，大原則是一樣的，個別具體的活動包括6月12日舉行的龍潭龍舟賽展延至明年，龍舟競賽前包括包粽子民俗活動、龍舟訓練也都停止，讓防疫沒有風險。

此外，未來每週會將有3次防疫會議進行滾動式檢討，桃園市大賣場、傳統市場、百貨公司試吃、試用都要停止，食物隔板與餐廳隔板也都要強制實施，將有一系列相關社區防疫風險提高措施，桃園市政府會進行每階段檢討，務必要讓社區風險降低。

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