諾富特群聚感染　鄭文燦：3防疫旅館供外籍航空、華航機組員入住

▲華航諾富特飯店群聚感染進展，議員呂林小鳳關切。（圖／市議會提供）



記者楊淑媛／桃園報導

華航諾富特飯店群聚感染進入第9天，因確診者足跡遍及桃園各地，引發各界緊張。桃園市議員呂林小鳳7日於市政總質詢中關切疫情狀況。市長鄭文燦表示，目前中央以追溯方案及華航清零計畫守住疫情防線，將4月15日後住過華航諾富特飯店的所有房客都進行追溯管理，並完成相關機組員匡列進行擴大居家檢疫及採檢，擴大防疫保護網。

鄭文燦說，面對疫情，市府以「同心防疫、面對困難、解決問題」的心態全力協助中央，並提供市內三家防疫旅館給外國籍航空公司及華航機組員入住，共同進行防疫工作。又，將來在華航諾富特飯店恢復營運後，都需要符合防疫旅館的相關規範，「獨棟不混居」是基本前提，未來中央與地方將採高標準，嚴格把關動線、人員管理等防疫規範，務必讓疫情在可控制的範圍內落幕。

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呂林議員進一步詢問八德轉運站進度，並建議選址需考量交通及停車空間。鄭市長表示，交通局採取公開徵求的方式，會設置較易施作的轉運站，並參考台南市新設轉運站。交通局長劉慶豐表示，八德轉運站位置規劃於大湳交流道與捷運三鶯線和強站一帶，基地面積為800坪以上，將採公開徵選的方式，目前正辦理上網招標的作業。

呂林議員詢問捷運綠線G04站共構案的規劃。鄭市長表示，捷運局經研究後，決定將捷運綠線G04-1基地提前招商，讓共構大樓與捷運站能連通，並以住宅區、商業區、停車空間為基本需求，讓民間單位自提進駐計畫。若尚有回饋空間，市府分得的部分將設置公益相關設施。

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