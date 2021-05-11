饒慶鈴：擴大補助中低收入55至64歲原民健保費

▲▼ 饒慶鈴與長者同樂，宣布擴大補助台東中低收入戶55至64歲原民長者健保費。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者楊漢聲／台東報導

為妥善且周延的照顧台東縣中低收入的原住民長者，縣長饒慶鈴11日於社會處辦理的第7場次「老花正潮」-敬老好視力及「1+1相揪看電影」活動現場，宣布自今年下半年將擴大開辦「中低收入戶55歲至64歲原住民參加全民健保之保險費補助計畫」，由原本補助65歲以上中低收入長者健保費，增加照顧台東縣55歲至64歲中低收入戶原住民長者。

饒慶鈴表示，台東縣已邁入超高齡社會，原住民部落地區的青壯年人口移往都市，僅老年人及部分兒少留在部落，導致原住民部落形成特殊的老人化社會，原住民老年人長期照顧需求更是與日俱增。因此，為要落實「弱勢關懷營造友善環境」的施政目標，下半年起縣府將擴大補助中低收入戶55歲至64歲原住民健保費，妥善且周延的照顧台東縣中低收入的原住民長者，守護縣內長輩的健康，實現台東，不只是台東(民眾第一、服務至上、傳承創新、縣民參與)的社福願景。



社會處補充說明，縣府今年除了推出「1+1相揪看電影」、「老花正潮」-敬老好視力配鏡活動，今天現場更有社會企業捐贈活動，源天然有限公司共同創辦人范逸嫺及家樂福台東店黃店長共同合作推動「食物轉型計畫」，倡議正確的飲食概念。同時也推動全國首創社區照顧關懷據點3.0，年底將舉辦卡拉OK比賽，讓老人家們可以一展歌喉，希望各老人會所有喜歡唱歌的長者都能報名參加，縣府會先進行分區複賽，然後再辦理總決賽及專屬長者的演唱會。





而敬老配鏡暨看電影活動從3月份起跑，預計共辦理30場，目前已完成6場次看電影活動，今日為第7場次邀請台東縣鹿野鄉瑞和老人會會員及非會員計80人參與，敬老配鏡暨看電影活動將會有2,400位長者配鏡受益，我們希望讓台東每一位老人家都有屬於自己的老花眼鏡，守護縣內長者的視力健康，並搭配社區照顧關懷據點3.0體驗活動，營造友善在地老化環境。

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