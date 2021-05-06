每人每年最高補助10萬　桃市推動職務再設計服務計畫

▲伯慶公司(左圖)改善前，經市府補助購置設備(右圖)改善後。（圖／勞動局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

為營造樂齡友善職場就業環境，協助中高齡及高齡者減緩工作障礙、延緩退離職場，桃園市政府就業職訓服務處辦理「推動職務再設計服務計畫」，藉由補助企業改善工作條件、提供就業所需輔具及調整工作方法等措施，每人每年最高補助10萬元，目前已補助60家廠商、共207位勞工受惠，期透過該計畫，使中高齡及高齡勞工穩定就業。

市府就業職訓服務處6日指出，以2020年度受補助的伯慶公司為例，生產項目主要為保養品、精油等產品。個案蔡君(56歲)為該公司產品製作人員，工作內容為將保養品原料倒入大混料桶中，每桶原料約重20至30公斤，經年累月的長期彎腰及負重搬運工作，對於中高齡的蔡君身體負擔沉重，長期下來造成腰部及手部關節嚴重疼痛及不適，亦導致工作效率降低及時常需求醫診治，從而漸生離退職場念頭。

公司為降低其體力上的負荷，減緩工作造成的身體不適，申請市府就業職訓服務處「推動職務再設計服務計畫」，在專業輔導委員建議下，由桃市府補助購置「夾桶倒料機」，透過工作流程調整與機具輔助下，蔡君工作負擔顯著減輕，過去頻繁彎腰搬重造成的痠痛及疲勞感漸已舒緩，有效改善工作障礙，並提升工作效率，公司對該計畫提供的專業諮詢服務大為肯定。

桃市府就業職訓服務處推動「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵計畫」，針對年滿50歲已退休或離開勞動力市場，逾3個月以上之桃園市民，經就業服務據點推介就業滿90日，即補助每人1萬元之就業獎勵金，鼓勵退休勞工重返就業市場，促進中高齡及高齡勞動力再運用，持續就業貢獻所長。

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