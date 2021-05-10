　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

遲育趨勢普遍　雲林縣府推「助你好孕2.0」最高省2.7萬

▲雲林縣政府今公布「助你好孕2.0」，補助人工生殖、孕期羊膜穿刺檢查、第一孕期母血唐氏症篩檢等費用，最高補助2萬7200元，減少年輕家庭負擔。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣政府今公布「助你好孕2.0」，補助人工生殖、孕期羊膜穿刺檢查、第一孕期母血唐氏症篩檢等費用，最高補助2萬7200元，減少年輕家庭負擔。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣近5年來每年出生人數比死亡少近3000人，人口數呈現負成長，對雲林造成嚴重衝擊，雲林縣政府為鼓勵生育營造健康生育環境，今公布「助你好孕2.0」，補助人工生殖、孕期羊膜穿刺檢查、第一孕期母血唐氏症篩檢等費用，最高補助2萬7200元，減少年輕家庭負擔。

現今社會普遍存在晚婚、晚育的現象，根據統計，雲林婦女第一胎平均生育年齡延後為29.7歲，為30~34歲者最多，遲育趨勢相當明顯；因此也衍生不孕之問題，縣府持續提供不孕夫妻接受「人工生殖(試管嬰兒)補助」，每對夫妻最高可申請補助新臺幣2萬元整，預計提供100名不孕婦女人工生殖(試管嬰兒)補助。

雲林縣長張麗善指出，根據醫學統計，婦女懷孕年齡愈高，懷到唐氏症胎兒的機率愈大，專家建議滿34 歲以上的孕婦直接做羊膜穿刺檢查，雲林縣政府針對每位孕婦進行羊膜穿刺檢查每人最高補助5000元，若加上國民健康署補助5000元，幾乎不用再支付費用。縣府也針對年滿31至未滿34歲孕婦提供第一孕期母血唐氏症篩檢補助，最高補助2200元，雙胞胎以上每胎增加補助600元。

衛生局長曾春美指出，3項補助經費由「台塑企業麥寮汽電公司促協金捐贈」。人工生殖(試管嬰兒)補助由申請人向雲林縣衛生局提出申請，另「孕期羊膜穿刺檢查」和「第一孕期母血唐氏症篩檢」由醫療院所向衛生局請領費用，民眾無須額外進行補助費用申請，只要符合補助條件，即提供費用補助。

▲雲林縣政府今公布「助你好孕2.0」，補助人工生殖、孕期羊膜穿刺檢查、第一孕期母血唐氏症篩檢等費用，最高補助2萬7200元，減少年輕家庭負擔。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「孕期羊膜穿刺檢查」和「第一孕期母血唐氏症篩檢」由醫療院所向衛生局請領費用，只要符合補助條件，即提供費用補助。（圖／記者蔡佩旻攝）


►Her今天推出「專櫃熱銷明星小物組」7選1，原價1960元，特價555元

►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►生育津貼再加碼！雲林縣推動幸福成家　打造友善婚育亮點縣市

►不要轉貼！確診案「雲林足跡」瘋傳　警成立專案小組追來源

►LINE群組瘋傳！染疫機師家人「曾到雲林」住到5月　官方回應了

►一幅畫感動眾人　4歲鄭小妹豬舍屋改建款75萬...台北林小姐全包！

►快訊／雲林黑車霸王迴轉！24歲機車騎士T字衝擊慘死　地留大灘血

ET快訊
陸直升機墜海！　「空中爆炸」失事畫面曝光
麥當勞貼「亂碼文」千人瘋傳解密！　真相逆轉跪了
立委痛批「害31人染疫」該槍斃！　陳時中回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

關山慈濟團隊進駐　全國第一座「池上多元照顧服務中心」啟用

溫馨5月　台南市議會郭信良議長表揚模範母親

失智翁迷走10公里上快速道路超驚險　南警緊急救援

竹中劍道館修復完工　全台唯一紅磚造武道場建築

新竹市文化基金會董監事會　延攬在地產官學重量級代表

要失望了！彰化微笑單車交接惹議　今年暑假確定沒腳踏車騎

遲育趨勢普遍　雲林縣府推「助你好孕2.0」最高省2.7萬

平鎮分局捐贈9輛汰舊警用機車　供桃園農工拆解研究

越籍失聯移工母親節聚餐慶祝　南警一網緝獲3人

不再受罰！台東營建空污費線上申報開跑　免出門排隊輕鬆便利

泰國56歲男神級帥爸多金又精壯　正妹女兒秒輸！網呼：缺新媽嗎

辛尤里驚傳輕生！「我撐不下去了」　曝眼鏡男下跪照…留遺言：把我毀得徹底

小S求許老三「母親節不惹我生氣」　聽許老三神回覆…當場無法反駁ＸＤ

你老了嗎？不能熬夜、討厭社交 流行歌聽什麼？秒答：稻香啊～

幫許崑源女兒喬車位遭拒絕！　鄰長翻臉飆罵店家「囂張X小」

驚悚影曝！怪獸級貨櫃車沒固定　一過彎「整個被帶走」翻墜落溪

陳沂深夜直播吵架雞排妹...1.5萬人圍觀　嗆「性騷擾沒證據」鄭家純：讓加害者更猖狂

7歲兒「滑倒墜溪」被溺水男拉住 2人不治...男童爸哽咽：會提告

海邊散步愛犬狂嗅1.6kg怪石！金門男撿回家驚覺疑似「龍涎香」

趙小僑驚喜收母親節卡片感動泛淚　劉子銓成年告白：以後換我照顧你們

關山慈濟團隊進駐　全國第一座「池上多元照顧服務中心」啟用

溫馨5月　台南市議會郭信良議長表揚模範母親

失智翁迷走10公里上快速道路超驚險　南警緊急救援

竹中劍道館修復完工　全台唯一紅磚造武道場建築

新竹市文化基金會董監事會　延攬在地產官學重量級代表

要失望了！彰化微笑單車交接惹議　今年暑假確定沒腳踏車騎

遲育趨勢普遍　雲林縣府推「助你好孕2.0」最高省2.7萬

平鎮分局捐贈9輛汰舊警用機車　供桃園農工拆解研究

越籍失聯移工母親節聚餐慶祝　南警一網緝獲3人

不再受罰！台東營建空污費線上申報開跑　免出門排隊輕鬆便利

特斯拉「精準塞入」賓館窄門！網友驚呆：開車技術太好了

買牛奶倒水溝事件發酵　北京廣電局禁網綜節目「花錢買投票環節」

爸低頭綁鞋帶1歲兒瞬間消失　發現他倒手扶梯上「3根手指被夾斷」

5大台菜餐廳「打包全吃」不到1千元　新光三越5／12超划算開賣

孫芸芸穿過！辣媽PO親子館「這1幕」...網一看笑翻：菜市場鞋無誤

職籃新聯盟籌組確定　管光中任發起人4企業點頭參賽

耕耘20年有成　土庫商工木球隊奪佳績

關山慈濟團隊進駐　全國第一座「池上多元照顧服務中心」啟用

華航「清零2.0」航班大砍以貨運優先　陸續停飛14天斷病毒傳播鏈

母親節想起亡母！灰狼一哥唐斯緊抱父痛哭　直播心碎畫面引反彈

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

地方熱門新聞

po網批名店母親節蛋糕太潦草

網路瘋傳　1184案曾到雲林

7歲兒溺斃…母悲痛還原事發經過

確診機師來過　Pilot in Cafe咖啡館有名人造訪

金門撿到飄怪香黑石　價值恐破240萬

金門「藍眼淚」今年大爆發　6追淚地點曝

「乾杯號」到台南船上7人因防疫卡關

北海岸時尚名模走秀登場　富基美引領新風尚

台東地瓜酥店驚見屍　警初步調查出爐

車行國道1號變換車道未打方向燈吃3張紅單

彰化微笑單車交接惹議　暑假確定沒得騎

龜吼漁夫市集推母親節感恩回饋　超值好禮滿載而歸

全台第一個焚化爐新建工程廉政平臺啟動

轎車違停重機車騎士長按喇叭　2駕駛都挨罰

更多熱門

相關新聞

買車舊換新補助延長至2026年！

買車舊換新補助延長至2026年！

日前立法院正式三讀通過，將延長施辦汽機車汰舊換新減徵貨物稅至2026年1月7日；未來出廠10年以上汽車、4年以上機車，在換購新車時，仍可享有5萬元、4,000元的補助優惠；在「舊換新」確認敲板定案後，也讓不少車廠紛紛鬆了一口氣。

少子化對策排除同志！團體聯合聲明

少子化對策排除同志！團體聯合聲明

有補助　桃市推動職務再設計服務計畫

有補助　桃市推動職務再設計服務計畫

崑山科大4度榮獲高教深耕補助

崑山科大4度榮獲高教深耕補助

農民職災保險推出加倍保障　 雲林農民自負額縣府包了

農民職災保險推出加倍保障　 雲林農民自負額縣府包了

關鍵字：

母血唐氏症篩檢人工生殖羊膜穿刺補助雲林縣政府

讀者迴響

熱門新聞

情侶裝秀親密1／巫苡萱　勾高壯男夜返香閨

陳水扁變電線人　他嘆：這樣已Ｎ次

親舅捐贈女童器官！受贈者全離奇身亡

洗菜深夜喊話采子「我討厭妳」

即／7歲男童溺斃「相驗結果出爐」！

身分證520中2碼　全桌鮑魚吃到飽

尹汝貞被問不滿意媳婦怎辦？豁達回應韓網讚爆

分房妻小腹隆起…男氣炸！親媽1句話打臉他

快訊／太魯閣號撞上「侵入平交道路人」　死傷不明

快訊／高雄燁聯鋼鐵爆炸狂燒「7萬公升油槽」！消防13個分隊到場灌救

台政成北制霸！南女妹申請法律系：全正取

7歲兒被溺水男拉住溺斃！父哽咽：會提告

采子神隱24天首發聲！

2虎上演員外不要　羞調情閃瞎網

雷／《全明星》廖允杰集合紅隊「曝新決定」

更多

最夯影音

更多
泰國56歲男神級帥爸多金又精壯　正妹女兒秒輸！網呼：缺新媽嗎

泰國56歲男神級帥爸多金又精壯　正妹女兒秒輸！網呼：缺新媽嗎
辛尤里驚傳輕生！「我撐不下去了」　曝眼鏡男下跪照…留遺言：把我毀得徹底

辛尤里驚傳輕生！「我撐不下去了」　曝眼鏡男下跪照…留遺言：把我毀得徹底

小S求許老三「母親節不惹我生氣」　聽許老三神回覆…當場無法反駁ＸＤ

小S求許老三「母親節不惹我生氣」　聽許老三神回覆…當場無法反駁ＸＤ

你老了嗎？不能熬夜、討厭社交 流行歌聽什麼？秒答：稻香啊～

你老了嗎？不能熬夜、討厭社交 流行歌聽什麼？秒答：稻香啊～

幫許崑源女兒喬車位遭拒絕！　鄰長翻臉飆罵店家「囂張X小」

幫許崑源女兒喬車位遭拒絕！　鄰長翻臉飆罵店家「囂張X小」

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面