遲育趨勢普遍　雲林縣府推「助你好孕2.0」最高省2.7萬

▲雲林縣政府今公布「助你好孕2.0」，補助人工生殖、孕期羊膜穿刺檢查、第一孕期母血唐氏症篩檢等費用，最高補助2萬7200元，減少年輕家庭負擔。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣近5年來每年出生人數比死亡少近3000人，人口數呈現負成長，對雲林造成嚴重衝擊，雲林縣政府為鼓勵生育營造健康生育環境，今公布「助你好孕2.0」，補助人工生殖、孕期羊膜穿刺檢查、第一孕期母血唐氏症篩檢等費用，最高補助2萬7200元，減少年輕家庭負擔。

現今社會普遍存在晚婚、晚育的現象，根據統計，雲林婦女第一胎平均生育年齡延後為29.7歲，為30~34歲者最多，遲育趨勢相當明顯；因此也衍生不孕之問題，縣府持續提供不孕夫妻接受「人工生殖(試管嬰兒)補助」，每對夫妻最高可申請補助新臺幣2萬元整，預計提供100名不孕婦女人工生殖(試管嬰兒)補助。

雲林縣長張麗善指出，根據醫學統計，婦女懷孕年齡愈高，懷到唐氏症胎兒的機率愈大，專家建議滿34 歲以上的孕婦直接做羊膜穿刺檢查，雲林縣政府針對每位孕婦進行羊膜穿刺檢查每人最高補助5000元，若加上國民健康署補助5000元，幾乎不用再支付費用。縣府也針對年滿31至未滿34歲孕婦提供第一孕期母血唐氏症篩檢補助，最高補助2200元，雙胞胎以上每胎增加補助600元。

衛生局長曾春美指出，3項補助經費由「台塑企業麥寮汽電公司促協金捐贈」。人工生殖(試管嬰兒)補助由申請人向雲林縣衛生局提出申請，另「孕期羊膜穿刺檢查」和「第一孕期母血唐氏症篩檢」由醫療院所向衛生局請領費用，民眾無須額外進行補助費用申請，只要符合補助條件，即提供費用補助。

▲「孕期羊膜穿刺檢查」和「第一孕期母血唐氏症篩檢」由醫療院所向衛生局請領費用，只要符合補助條件，即提供費用補助。（圖／記者蔡佩旻攝）





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