台東「卡拉魯然聚會所」改善啟用　139處聚會所達全國之冠

▲ 台東「卡拉魯然聚會所」環境改善啟用暨文健站進駐，全縣139處聚會所達全國之冠。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者楊漢聲／台東報導

台東市新園里卡拉魯然聚會所環境改善工程，6日由縣長饒慶鈴主持啟用暨文健站進駐活動，饒慶鈴表示，縣府整合有限資源和經費修繕，改善後提供更寬廣明亮及友善的使用空間，讓文健站進駐後能有完善的環境以辦理各項課程照護，並供部落大型活動及慶典使用，讓部落族人擁有安心安全的聚會環境。

饒慶鈴指出，台東的部落聚會所及附屬之活動中心，已屬部落老人家每天都會聚集的地方，營造安全空間為縣府重要縣政之一。卡拉魯然部落聚會所環境歷經部落近10餘年的爭取改善未果，她上任後便指示縣府原民處以縣自籌經費方式辦理改善，工程設計前辦理會勘說明並聽取族人意見，以瞭解族人的改善訴求，於去年進行空間環境的整體規劃與改善工程，總經費約242萬元。

原民處表示，台東是孕育多元族群的縣市，縣府積極推動原民文化與精神的傳承，例如原住民族語言的保存、開發文創產業、推動部落旅遊與特色產業發展等。而為了守護部落長者健康，縣內共設有全國最多的91個文健站，聚會所也已建置139處，涵蓋率8成，數量也是全國最多，目前有20座聚會所興建中，預計115年前達成一部落一聚會所的目標。

原民處說明，新園里卡拉魯然聚會所原本內部空間年久失修，因此重新整理並更新門扇窗戶；廁所設施殘破無法使用、照明設備老舊且電線裸露、天花板殘破缺損、牆壁滲水造成室內環境髒亂，所以施工改善照明設備、牆面粉刷和化糞池更新、更換天花板及做好防水工作，並新增無障礙廁所設施，提供更友善的如廁環境；另外為提供文健站長者健康的飲食供餐環境，改善廚房環境，提升門扇的採光性和防火性，以及無障礙設施等，也改善廚房環境，提供文健站長者健康的飲食供餐環境，改善後的聚會所打造了更寬廣、友善、舒適整潔的場域。

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