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親子

報稅季必看！小孩被偷報撫養、擋福利資格怎麼辦？

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

對於單親家庭來說，每年5月的報稅廝殺戰又來了！我曾經提醒大家，不管所得多寡，實際照顧孩子的那方，都要避免「有心人士」為了節稅，偷報孩子撫養，得狠下心秉公處理的原因有2點：避免社會福利被擋，也預防孩子長大後，被對方反咬一口，要求養老生活費，現在我要告訴大家，怎麼知道對方有沒有為了這幾千元，泯滅良心。

我問了國稅局承辦人員，他說網路無法擋任何人填寫申報，所以不管對方有沒有監護權，都可以填上孩子的資料，由於社會福利的評估基準，是以稅務申報來衡量，如果對方沒養孩子，卻擅自報了撫養，那這孩子就會被視為受雙方照顧，無需社福資源介入，但社福可不只超難申請的中低收入戶，包含學校的營養午餐、課後照顧服務，這些都可以減免的。

「平常不聯絡，報稅先卡位。」這群血親豺狼，明明對家庭不盡心，卻總是想揩油！先不說我們含辛茹苦，把孩子拉拔長大，就算不在意誰拿去節稅，但得為孩子的未來做打算，萬一對方報了撫養，就算期間多年不聯絡，未來當他窮困潦倒時，法院還是可以依此為據，判孩子替他養老，所以「就算沒有收入，也一定要做申報動作，把孩子報在自己名下！」

我曾經有很慘痛的經驗，孩子的爸對家庭不聞不問，但一到5月，完全沒有問過我，立馬把孩子拿去報稅，我還是獨攬監護權的，會知道這件事，是我有次走投無路，跑去社會局求助，才知道對方竟然做了這種事，害我當場淚灑窗口，從此以後，我就很重視這件事，今年更是加碼詢問細節，如果您也有類似的問題，請參考我的做法。

1、提醒對方勿申報，否則一定檢舉處理。

自從我從社會局那知道女兒被擅自偷報撫養後，就立馬找她生父，一開始他還說：「小孩我生的，我為什麼不能報？」我回他：「你沒有關心她，沒有好好照顧她，你憑什麼？」後來還爭論了一番，直到我說要檢舉，他才說以後不會報了。

2、比對方早申報。

後來，我每年3月就在行事曆上提醒自己，5月第一天要上網報稅，把女兒名字填進去，沒想到對方也加快報稅速度，我雖然不知道他有沒有填寫，但以防萬一，今年多做了一個動作：向國稅局詢問！

3、準備孩子身分證字號，5月報稅後，約莫年底12月，打電話去國稅局確認孩子有無被他人申報。

國稅局說，每年報稅時，可以查詢上一年度的資料，但正在申報的時候，可能因為人力或更正等問題，要延等年底才能統整，到時要再打電話或跑一趟確認。

4、若被人不實申報，我們要舉出撫養證明，並備妥戶口名簿等能夠顯示監護權的紙本證明文件，到國稅局提出檢舉。

舉凡平常學費、生活費、生病看診等開銷，我都有留存起來，加上戶口記事是我獨攬監護權，若對國稅局提出檢舉，是一定會成的！我知道大家還顧情面，追稅是小事，改定撫養資格才是大事啊！

以上，供各位參考，自己的權益睡著了是個人選擇，但我們要保護孩子的未來才是！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格

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