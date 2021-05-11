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北市防疫提升！柯文哲：潛伏期2至7天　若變嚴重「採更嚴厲防治」

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中11日公布，新增7例本土確診，其中6例是不明感染源，並公布相關限制措施，針對吃到飽餐廳、夜市等人潮較多地，無法做到防疫規定就得停止營業。針對夜市要怎麼保持社交距離？台北市長柯文哲表示，他覺得夜市打包帶回去就好，因為不曉得現在多嚴重，隔一週比較確定狀況後，若更嚴重就採更嚴厲防治措施。

柯文哲於下午3點防疫升級記者會，與會人員包括柯文哲、黃珊珊、台北市衛生局長黃世傑、聯合醫院副總院長璩大成、國防醫學院三軍總醫院教授張峰義、北市衛生局疾管科長余燦華。

針對夜市要如何保持社交距離？柯文哲表示，原則都一樣，「去夜市我覺得買一買、打包帶回去吃就好，不要在外面吃。」因現在不曉得多嚴重，也許天佑台灣，過一周疫情又減緩，目前看起來是完全不曉得多嚴重，一般感染標準是潛伏期2至7天，不知道華航這波散出去多大，原則上這幾天活動先暫停，也許隔一周比較確定情況，若更嚴重就要有更嚴厲防治措施，「但現在敵情不明，先把所有活動減少。」

至於新北市確診者足跡部分，黃珊珊說，若有通報到北市足跡，他們會知道，但目前還在接收相關資訊，還沒有很完整。

▼台北市長柯文哲主持市府防疫升級記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲主持市府防疫升級記者會。（圖／記者林敬旻攝）

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