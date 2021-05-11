國中會考照常舉行！ 教育部「防疫升級」：增設消毒設備、頻率

▲教育部主任秘書廖興國。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

國中會考將於本周末（15、16日）舉行，但因國內疫情升溫，外界擔心防疫是否完備。教育部稍早表示，將增加防疫用品數量和環境衛生消毒頻率、加派人員巡視，並也發函至各大專校院要求落實出入實名制等，提醒考生落實防疫措施。

中央流行疫情指揮中心今日公布，國內新增7例本確診土病例，因此將從即日起至6月8日提升疫情警戒至第二級，原則上停辦室外500人以上、室內100人以上的集會活動。

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對於即將登場的國中會考，教育部主任秘書廖興國表示，國中教育會考照常舉行，除了原本的9項防疫措施外，將從3方面強化會考防疫。

日前公布的9大防疫包含：一、全程戴口罩；二、進入考場前，全面量測體溫；三、不開放陪考，由學校組成考場及考生服務隊；四、各試場開放冷氣，試場前、後門保持關閉，開啟試場內四個角落的窗戶各5至10公分以維持試場適度通風；五、英語（聽力）考試照常施測；六、維持各試場及休息區通風並加強消毒；七、管制考場進出場動線；八、確保全體考生應試健康與安全；九、保障依法執行居家隔離、居家檢疫及自主健康管理（經醫院安排採檢未獲結果）考生考試權益。

針對新增的3項防疫，廖興國指出，先前已邀請防疫專家現場會勘諮詢，擬定出較高規格的防疫措施，另外，將於會考試場增加設置酒精、乾洗手等防疫用品數量，包括樓梯轉角、試場大樓出入口等處，讓考生和試務人員維持手部清潔；也會增加清潔試場內洗手台、廁所等環境衛生消毒頻率；同時還會加派工作人員巡視，提醒考生戴好口罩並落實相關防疫措施。

另外，針對各級學校的畢業典禮、畢業旅行恐受影響。廖興國表示，教育部今日會將通報各學校，辦理相關活動務必尊重指揮中心的防疫規範，目前警戒是到6月8日，畢旅若遇疫情則可依個案狀況，授權各校評估因應。

