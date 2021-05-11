加強防疫！宜蘭太平山即起「鳩之澤、蹦蹦車限制人數」10措施先看

▲宜蘭鳩之澤溫泉。（圖／記者蔡玟君攝）

記者彭懷玉／綜合報導

今（11日）新增7例本土病例，其中5例位於宜蘭，位於宜蘭的太平山國家森林遊樂區除了加強各據點環境消毒外，防疫工作將從即時起實施，包含蹦蹦車每列載客量90人降為60人、鳩之澤半露天裸湯溫泉區同時段降低至50人，戶外SPA區降低至100人，10點措施請旅客注意。

因應疫情再度升高，中央流行疫情指揮中心自5月11日下午2點起至6月8日，提升疫情警戒至第二級，對此，林務局宜蘭羅東管理處今（11日）宣布太平山會再加強防疫，並宣佈以下10點進入園區新措施：

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1.持續實施體溫控管，額溫量測達攝氏37.5度以上者，不予入園。

2.入園人數達1,800人即進行入園管制。

3.各據點皆準備酒精提供遊客消毒使用。

4.區內公廁全面提供洗手乳，鼓勵遊客多洗手。

5.住宿遊客填寫聯絡資訊及國外旅遊史調查。

6.降低住房數量為原有住房之8成，住宿客退房後房間全面進行消毒。

7.餐廳及咖啡館進行分流，同時段降低用餐人數至100人以下，用餐不併桌，安排梅花座拉開與鄰桌用餐遊客之距離，並提供外帶服務。





▲太平山蹦蹦車每列載客量90人降為60人。（圖／林務局羅東林管處提供）



8.蹦蹦車每列載客量90人降為60人，並請乘客搭乘蹦蹦車全程佩戴口罩。





▲太平山鳩之澤溫泉半露天裸湯溫泉區同時段降低至50人，戶外SPA區降低至100人。（圖／林務局羅東林管處提供）



9.鳩之澤半露天裸湯溫泉區同時段降低至50人，戶外SPA區降低至100人。

10.員工每日上班前量測體溫，值勤時配戴口罩，做好自主管理工作。