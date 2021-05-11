熱心人士公益不落人後　捐贈台南市消防局拖船架及防毒面罩

▲台南市消防局舉行捐贈拖船架及防毒面罩之捐贈儀式，由黃振祥、黃李秀麗賢伉儷出席，由消防局長李明峯代表受贈並頒發感謝獎座。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局11日下午2時，舉行捐贈拖船架及防毒面罩之捐贈儀式，由黃振祥、黃李秀麗賢伉儷出席，由消防局長李明峯代表受贈並頒發感謝獎座，感謝賢伉儷2人的善行義舉。

台南市消防局災害搶救科表示，黃振祥、黃李秀麗賢伉儷家住高雄市，平時生活單純行事低調，但熱心公益，愛心不落人後，曾經資助其他縣市消防局救災車輛及各式救災器材，因緣際會下得知台南市推動消防人員救災裝備個人化，便慷慨解囊於2020年10月捐贈台南市消防局空氣呼吸器氣瓶及背架10組，另亦於2020年2月捐贈台南市消防局佳里分隊拖船架1具及災情勘查車1輛，該災勘車為具備涉水性能之且兼具船艇拖掛功能之皮卡車。

今得知佳里分隊為消防局第三救災救護大隊之主力分隊，常常需要支援海邊或淹水地區之救溺勤務，即捐贈符合道路交通安全相關規定，經監理單位合法申請領取牌照之拖船架2具，並著實提升分隊水域救災能力。

黃振祥表示，父母一直住在台南佳里區，對家鄉有著深厚感情，一直希望能回饋鄉里，此次捐贈拖船架及防毒面罩，希望能強化救災能量，幫助到更多需要幫助的人。

消防局局長李明峯表示，感謝黃振祥及黃李秀麗賢伉儷認同台南市消防局，願意捐贈救災器材及車輛，消防局在黃偉哲市長支持下，一直致力於充實救災車輛器材及強化人救災技能，非常感謝兩位對消防工作支持與肯定，正所謂「工欲善其事，必先利其器」，有好的裝備並建立完善的救災機制，才能讓消防弟兄可以在救災上更加無後顧之憂。未來台南市消防局仍秉持為民服務的精神努力不懈，才不會辜負市民與市長對消防弟兄的疼愛。

市長黃偉哲表示，在民間有許多像黃振祥、黃李秀麗賢伉儷這樣的善人願意付出行動實際關懷消防弟兄，在政府行政機關，有如此重視與關懷消防弟兄的長官，民間與政府機關資源雙雙挹注，才造就台南市的消防弟兄，都覺得能為市民服務是一種莫大的榮耀。

童話獨角獸、童話美人魚兩款任選

