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魏應充邀資源班孩子進場觀賽　感受棒球熱情活力

▲▼ 頂新和德文教基金會提供。

圖、文／頂新和德文教基金會提供

中華職棒味全龍隊本周再到高雄，今年第二度擔任澄清湖棒球場主場球隊。龍隊復出推手、頂新和德文教基金會魏應充創辦人昨天促成高雄市二苓國小資源班學童首度到場觀賽，每當球員打擊出去，「哇！」聲歡呼連連。味全龍隊也不負所望，演出大逆轉，8比7奪下勝利。

現行中華職棒部分場次有限量外野學生參觀券，供學生現場憑證兌換。二苓國小資源班教師李介麟是棒球迷，他日前寫信給球團，表示班上有些孩子從來沒有現場看過職棒，希望幫他們保留一些參觀券。龍隊復出推手、頂新和德文教基金會魏應充創辦人輾轉得知此事，指示基金會在業務範圍內盡力協助，邀請他們坐進內野看台，近距離感受賽事熱情，促成這樁美事。

▲▼ 頂新和德文教基金會提供。

李介麟表示，今天來的孩子以前沒有看過現場球賽，也苦於經費不易成行，這次能來很開心，也可以得到很多棒球知識。他說，現場看1場比賽，勝過在家看100場。學童們自備「味全龍加油」板子，在場上努力加油，每當球員打擊出去，「哇！」聲驚呼連連，龍隊也不負所望，最後兩局演出大逆轉，8比7奪下勝利。

李介麟說，很感謝頂新和德文教基金會和味全龍隊的貼心安排，讓他們一起來參加這場棒球盛宴。還有家長和基金會人員握手，直呼「功德無量！」

另外，李介麟身兼二苓國小補校教師，補校學生有十多位新住民配偶，今天也一起到場觀賽，讓他們有難得的體驗。二苓國小許忠信校長說，資源班2位教師都很有愛心，願意在上課時間之外付出心力，這是近2年來首次到球場，感謝頂新和德文教基金會支持，大家都很興奮。

頂新和德文教基金會蕭巧怡副執行長表示，這次協助李介鱗老師為資源班的孩子圓夢，主要是希望社會各角落的需求能被更多人看見，除呼籲各界一起關心這些孩子，也希望大眾能持續關懷因疫情陷入募款困境的社福團體（https://hedefoundation.org.tw/good/），響應魏應充創辦人倡議的「共好」。

頂新和德文教基金會連續4年籌辦「食公益」捐助計劃，協助弱勢團體自立、共好，今天邀請心路基金會的成年身心障礙者進場，讓他們增加生命體驗，也圓看棒球的夢想。基金會還連續2年與高雄慈暉學園攜手合辦「將才學堂烘焙技職計畫」，陪伴十幾位高關懷青少年學習烘焙技能、擁有一技之長。許多學員們是第1次踏入棒球場、第1次親眼見到棒球比賽，每個人都十分興奮，隨著啦啦隊的加油聲熱血沸騰、盡情吶喊，全神貫注地觀賞場內一舉一動。

頂新和德文教基金會的「接棒未來」計畫，長期協助台灣基層棒球發展，今天也特別邀請球場周遭的基層國小學生及家長一起進場看球，其中忠孝國小棒球隊是傳統棒球強校，目前正在美國職棒打拚的林子偉就是校友之一。忠孝國小唐偉成校長表示，感謝基金會邀請，全校師生們索票都非常踴躍！

▲▼ 頂新和德文教基金會提供。

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