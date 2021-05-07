傳粽千里愛心捐粽　大甲媽邀你挺公益

▲愛心捐粽一串499元，再贈大甲媽平安爐丹香包。

圖、文／財團法人大甲媽社會福利基金會提供

端午佳節將至，近年來致力於社會公益的鎮瀾宮官方線上購物商城－鎮瀾買足購物網，便發起了「傳粽千里，愛心捐粽」的活動，期許以媽祖的濟世精神，呼籲各界付出行動，關懷弱勢族群，將愛心轉化成實質行動，送到真正需要的人手上。

超過千位網友響應，凝聚愛心的力量

雖然近兩年受到新冠肺炎疫情的衝擊，連帶波及到許多社福機構，鎮瀾買足購物網便透過網路號召力，不到一個月便超過千位網友投入募集活動。鎮瀾買足購物網執行長張瀚壬表示，鎮瀾買足購物網創立的忠旨便是以公益做為出發點，每個月的網站營收扣除成本開銷等，用來幫助鎮瀾兒童家園孩子成長，培養其專業能力，以適應社會生活。每逢重大節日更會透過網路影響力，號召志同道合的網友們一起參與愛心募集的活動，今年募集活動已邁入第四年，有別於常見的募款方式，鎮瀾買足購物網則直接與愛心相關機構聯繫，以該機構所需的食物或物品做為主要募集目標。

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年度限定捐贈贈品，民眾收藏大熱門

以端午節為例，捐粽除了讓民眾可以直接送出愛心，每一年的端午捐粽活動，鎮瀾買足更會推出年度限量贈品－大甲媽平安爐丹香包，別具收藏意義，也深受民眾喜愛，除此之外捐贈流程強調透明，每一次捐贈都會附上愛心機構的感謝證明以及發票，加上愛心的動向最終將回饋到鎮瀾兒童家園，民眾不必擔心愛心空投，一份愛心將會有兩份回饋。

▲大甲媽平安爐丹香包。

延續大甲媽濟世精神，傳愛千里

今年度鎮瀾買足購物網所發起的捐粽計畫已開始進行，活動時間預計所配合的愛心機構也逐年增加中，買足購物網表示，除了歡迎民眾一起加入捐粽送愛的行列，也歡迎愛心機構的加入，延續大甲媽祖帶給世人的良善，落實在社會的弱勢角落，讓獨居老人或失依兒童在佳節能享用暖心粽，照顧弱勢族群的身心靈，最後也呼籲欲投入捐贈計畫的民眾，近日網路詐騙網站猖獗，請認明大甲媽線上購物商城－鎮瀾買足購物網之官方網站，以免消費者權益受損。

※大甲媽線上購物商城－鎮瀾買足購物網

https://www.mazubuybuy.com.tw/

※門市資訊

台中市大甲區順天路238號※愛心機構聯繫窗口

04-26763688分機11 鄭小姐

