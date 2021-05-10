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林惠就遭冤押受償20萬　邀63弱勢戶五星級飯店歡渡母親節

▲▼邀請台東五鄉鎮弱勢家庭63戶271人大啖西式自助餐，慶祝母親節。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

台東五鄉鎮弱勢家庭63戶271人大啖西式自助餐，慶祝母親節。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

長期關注弱勢、熱心公益的台東縣前副議長林惠就利用她個人的冤獄貼償金，8日中午在鹿鳴溫泉酒店招待縱谷地區五鄉鎮台東家扶中心扶助的弱勢家庭63戶271人大啖西式自助餐，慶祝母親節。

▲▼邀請台東五鄉鎮弱勢家庭63戶271人大啖西式自助餐，慶祝母親節。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

林惠就因案曾被檢察官羈押51天，歷經官司纏訟12年，終獲司法證明清白判決無罪定讞，今年初獲得冤獄賠償金20萬4千元。林惠就表示，這場無枉之災讓她身心備感煎熬，求助無門，更能體會弱勢者期待有人拉一把的急迫感。

▲▼邀請台東五鄉鎮弱勢家庭63戶271人大啖西式自助餐，慶祝母親節。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

林惠就指出，司法最終還她清白，但20萬元的冤獄賠償無法彌補她官司纏訟期間，個人所受到的創傷及名譽上的損傷，她認為這筆冤獄賠償金要發揮最大的效益，就是拿來作公益，所以決定招待縱谷地區的弱勢家庭，讓這些弱家庭有機會能到五星級飯店吃大餐，過個快樂的母親節。

▲▼邀請台東五鄉鎮弱勢家庭63戶271人大啖西式自助餐，慶祝母親節。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

台東家扶中心關山服務處致贈林惠就（右）感謝狀。

台東縣家庭扶助中心關山服務處表示，今天縱谷地區鹿野、延平、海端、關山、池上五鄉鎮共有63戶弱勢家庭、271人接受林惠就招待，他們絕大多數是隔代、單親家庭，很多小朋友，甚至到了國中、高中還是第一次走進五星級飯店，孩子都十分開心，也充滿感激；家扶也一直告訴孩子們「要記得今天別人給的幫助，日後長大有能力時也要幫助需要幫助的人，讓善的力量可以延續」。

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