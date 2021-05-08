守護受暴婦幼！東森購物捐助100萬予新北市社會局　電視購物買1件捐5元

▲一年一度母親節，東森購物捐助100萬元給新北市社會局，希望幫助受虐婦女走出家庭暴力，5/8在「東東森森好朋友生活節」上舉行捐贈儀式，由東森購物總經理彭鴻珷（右）致贈100萬支票，新北市副市長謝政達（左）代表接受。（圖／記者黃克翔攝）

記者洪菱鞠／台北報導

本週日（5/9）就是母親節，東森購物除了舉辦多項慶祝母親節活動，在這個幸福團聚的時刻，本著取之社會、用之社會的理念，也舉辦「用愛守護，紫要幸福」捐贈活動，號召所有會員朋友一起攜手做公益，同時宣布捐助100萬元給新北市社會局來幫助受虐婦女。今（5/8）在ETtoday新聞雲舉辦的東東森森好朋友生活節上，由東森購物總經理彭鴻珷捐贈給新北市，新北市副市長謝政達代表受贈，希望幫助更多婦女朋友走出家庭暴力，適時得到社會的關懷與幫助。

東森購物總經理彭鴻珷表示，在很多人準備慶祝母親節之際，社會上還有許多受到家庭暴力的婦女，需要大眾用愛關懷她們，因此即日起至5/10期間，在東森購物電視通路購買1件商品，東森購物就捐出5元給新北市社會局，希望會員朋友一起響應，共同傳遞愛與希望，幫助受虐婦女朋友再站起來，讓愛散播在社會的每個角落。

▲新北市政府特地準備感謝狀頒獎回贈，感謝東森購物發起公益捐贈活動幫助受虐婦女。（圖／記者黃克翔攝）

根據統計，全台灣每年通報家庭暴力事件多達12萬件，新北市副市長謝政達表示，新北市非常重視受暴婦女的安置與保護，每年都會有16,000多件通報案，其中婚姻暴力佔了8,500件，8成都是婦女朋友，這些受暴婦女及孩子都需要緊急協助，非常感謝東森購物給予受暴婦女更多的幫忙與協助。

新北市社會局長張錦麗指出，這些受暴婦女在離開家之際，常是身無分文，非常需要社會提供安置與經濟上的幫助，東森購物向來熱心公益，在母親節這個溫馨節日，捐贈百萬給新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心，來幫助受暴婦女，十分的溫馨又有意義。

▲即日起至5/10止，在東森購物電視通路購買1件商品，東森購物就捐出5元給新北市社會局。（圖／東森購物提供）

東森集團長年與新北市政府合作做公益，響應新北市好日子愛心大平台，今年1月也捐贈100萬元給新北市社會局與動保處，來幫助弱勢家庭與流浪動物，延續這份溫暖，在母親節前夕號召會員一同攜手做公益，希望透過這樣有意義的活動，能讓更多受暴的母親或是女性，勇敢站出來，堅強有自信地跟暴力說「不」。

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防疫須知：

敬請參加活動的民眾需全程配戴口罩，並填寫實名制表單、實施體溫測量與酒精消毒，體溫若超過37.5°C者，須配合至場外區休息，並規勸至醫院做二次檢驗。活動現場禁止飲食，並請配合活動會場寵物不落地之規範。

主辦單位將做好防疫規劃，敬請各位參加的民眾配合，安心防疫，才能玩得開心又放心喔！

■ 2021東東森森好朋友生活節

時間：2021年5月8日（六）11:00 a.m.-17:00 p.m.

地點：新北市民廣場（220新北市板橋區中山路一段161號），新北市政府前

■ 超強卡司表演：大咖歌手、年輕人最愛的《聲林之王》《料理之王》，還有ETtoday Podcast粉絲見面會

■ 活動官網：https://events.ettoday.net/picnic2021/