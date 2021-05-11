台灣進入社區感染！增6本土感染源不明　醫嘆：神秘保護力量弱了

▲案1202於宜蘭的遊藝場工作。（圖／記者蔡玟君攝）

記者張乃文／綜合報導

國內疫情進入社區感染階段！中央流行疫情指揮中心今（11）日公布國內新增7例本土，有6例感染源待釐清，當中5人屬宜蘭遊藝場群聚、新北1人確診；另有昨日確診案1187的家人1人染疫。對此，醫師們也疾呼大家， 一定要做好防疫，口罩要戴好、勤洗手等。ICU醫師陳志金表示，表示，既然遇到了，我們就一起來面對；胸腔重症醫師蘇一峰也提醒，天氣變熱，民眾鬆懈了，「神秘的保護力量弱了」。

指揮中心指出，案1202為本國籍30多歲女性，於宜蘭縣羅東鎮中正北路之「銀河百家樂」遊藝場工作。個案5月9日出現發冷、全身無力、咳嗽、發燒等症狀，至醫院就醫及採檢，於今日確診。另案1208、案1209及案1211為案1202同事(案1208 Ct值11；案1209 Ct值20；案1211 Ct值25)，皆為女性，年齡介於10多歲至40多歲，其中2人無症狀，案1211於5月8日曾有不適情形；案1210為遊藝場常客(Ct值12)，30多歲男性，5月9日曾有咳嗽、腹瀉症狀。

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指揮中心說明，案1203為本國籍60多歲男性，近期無出國史，5月7日出現疲倦、咳嗽、畏寒等情形，5月9日因發燒至醫院就醫採檢，於今日確診(Ct值18)；感染源待釐清。已初步掌握個案接觸者115人，列居家隔離，其他接觸者持續調查匡列中。

對於社區感染邊緣正式進入社區感染之情況，醫師們也十分憂心。ICU醫師陳志金在臉書提到，如果社區出現追不到感染源的確診病例，「那麼大家的神經就得再繃緊一點！」全世界的疫情依然非常險峻，台灣很難一直處在平行世界的角落，「遇到了！我們就大家就一起來面對！」

▲▼指揮中心公布案1202、1203足跡。（圖／指揮中心提供）

另外，胸腔重症醫師蘇一峰也說，隨著最近天氣越來越熱，越來越多民眾出門不戴口罩了，「台灣民眾鬆懈了，神秘的保護力量弱了」。

外科醫師劉宗瑀則認為，「台灣真的安逸太久，社區感染的破口就要出現了嗎？別笑人家印度人慌亂到用牛糞防疫。」