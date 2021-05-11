LIVE／北市防疫升級！禁止畢旅、醫院探病　柯文哲親上火線回應

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心11日公布，新增7個本土確診，且6名感染源待釐清，引發民眾擔憂。台北市長柯文哲11日中午也宣布，要在下午3點緊急召開疫情升級記者會，預計即日起至6月8日北市室內100人以上、室內500人以上活動停辦，詳細規範由記者會中公布，由《ETtoday新聞雲》全程直播。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中11日公布，國內新增7例本土，有6例感染源待釐清，當中5人屬宜蘭遊藝場群聚、新北1人確診；另有昨日確診案1187的家人1人染疫。

▲柯文哲。（資料圖／記者李毓康攝）

面對疫情升溫，柯文哲、黃珊珊臉書於11日下午1時46分突然出現一篇直播預告文，內文皆提及，即日起至6月8日，北市室內100人以上、室外500人以上活動停辦，醫院探病、畢業旅行、老人共餐活動也必須因應防疫而禁止，且國中會考防疫升級。

根據台北市的防疫SOP，第一階段為「出現感染源不明之本土案例」，本局、各區公所主辦活動，例如室內超過100人、室外超過500人以停辦為原則；未達室外500人、室內100人之集會活動，如有舉辦之必要應訂定完整防疫應變計畫，送觀傳局及衛生局審核通過後始可辦理，落實要求參加者佩戴口罩、入口量測體溫、管制點放置乾洗手液。

第二階段為「單週出現3件以上社區群聚事件」、「1天確診10名以上感染源不明之本土案例」，將停止辦理所有活動，北市府及各區公所所轄場館全面禁止開放，機關洽公一線員工戴口罩、每天量測體溫，臨櫃作業採分流及人流管制；進入區行政中心規定佩戴口罩，手部消毒並量測體溫，有發燒、呼吸道及疑似症狀者勸導離開並前往就醫，經常接觸面每日落實環境消毒。

第三階段為「本土病例數快速增加，14天內平均每日確診100例以上，且一半以上找不到傳染鏈」，將停止辦理所有活動，所轄場館全面禁止開放；機關洽公除必要防疫人員外，其餘人員實施居家辦公，必要臨櫃作業採預約制；宗教場所及活動，除必要祭祀人員外，其他人員禁止進入。

▼黃珊珊在臉書說，即日起至6/8，台北市室內100人以上、室外500人以上活動停辦。（圖／翻攝自Facebook／黃珊珊）