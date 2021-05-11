交通6大防疫措施出爐！搭車禁飲食、停賣站票、樂園限500人入場

▲交通部長王國材宣布六大防疫措施 。（圖／記者賴文萱攝）

記者李宜秦／台北報導

今日本土確診病例暴增7例，其中6例為不明感染源。交通部今日宣佈多項防疫升級措施，包括大眾運輸、郵局內禁止飲食：5/15起雙鐵停賣站票；觀光遊樂景點實施總量管制，室外500人、室內100人為上限；各交通場站消毒頻率加倍。

交通部長王國材今日宣佈交通部各單位防疫升級，即日起搭乘台鐵、高鐵、船舶、客運、飛機等大眾運輸禁止飲食，若有喝水、服藥、哺乳等必要需求，飲食後必須立刻戴上口罩，而觀光列車、船舶固定餐飲區域、長程航班等則為例外，不過仍須在保持社交距離下才可飲食。

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王國材表示，今日下午4點將召開第十一次的交通部防疫會議，針對交通部相關單位主管的職責，檢視是否已準備好升級防疫措施。

▲即日起搭乘大眾運輸禁止飲食。（圖／記者李毓康攝）

交通部6大防疫升級措施如下：

一、 民眾於高鐵、臺鐵(觀光列車除外)、公路客運、船舶(固定餐 飲區域除外)、航空器(國際及兩岸航班除外)等運具內、或郵 局營業區域內禁止飲食，若因生理需求須喝水、服藥、哺乳， 應於食用完畢後儘速佩戴口罩。

二、 在與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備之情形下， 得於飲食期間暫時取下口罩。

三、 自 110 年 5 月 15 日起高鐵及臺鐵城際列車取消站票。

四、 臺鐵、高鐵各車站大廳暫停或延期租借，並停止辦理各項活 動，以避免群聚活動。

五、 觀光遊樂景點及大型群聚活動，依循中央流行疫情指揮中心之專業指引，進行總量管制(室外 500 人、室內 100 人以下)， 並擬定應變計畫。

六、 要求航空站、臺鐵、高鐵、客運、國道服務區、海運、觀光 場域清潔消毒頻率全部加倍處理。