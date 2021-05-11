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LIVE／新北防疫實戰　侯友宜1530赴蘆洲視察消毒

▲▼侯友宜召開臨時應變會議。（圖／記者羅婉庭攝）

▲侯友宜召開臨時應變會議。（圖／記者羅婉庭攝）

政治中心／綜合報導

本土新冠肺炎病例新增加7例，其中6名感染源不明。新北市長侯友宜11日下午召開緊急應變會議表示，全面提升二級警戒，其中針對足跡風險區的蘆洲、新莊校園全部暫停對外開放，其餘學校畢業旅行應延後，校際交流活動全面暫停。應變會議結束後，侯友宜馬不停蹄赴蘆洲視察消毒狀況。《ETtoday新聞雲》全程直播。

侯友宜說，八大場所將會不斷稽查，只要一次複查不合格，就立刻停業，至於八大風險場所，如休閒娛樂、宗教場所、公務機關務必戴上口罩，不戴口罩勸導不聽將直接開罰。大眾運輸提升、加倍消毒頻率，禁止飲食。

侯友宜表示，文化局、經發局、社會局相關場館，嚴格落實人流管控，包括醫院疑慮禁止探病，長照機構等住宿型場所改採視訊探視。

侯友宜強調，昨日將蘆洲新莊區重點消毒，由於今日爆出感染源不明，蘆洲地區全面消毒，他稍後將親自視察，他喊話中央，單憑案例記憶進行疫調，總有漏洞，必須找出感染源才能夠堵住疫情，務必擴大匡列、採檢，若再有個案，應進一步針對高危險區域做普篩。

國內疫情急遽升溫，侯友宜宣布防疫再升級強化，停辦室內一百人以上，室外五百人以上之集會活動。 為減少群聚造成感染風險，新北市政府宣布原訂展演至5月22日之「碧潭水舞」提前至5月11日落幕。另外，原訂於今(110)年5月22日至6月6日每週六日舉辦之「新北市河海音樂季—淡水漁人舞台」延後辦理，確切延辦日期將視後續疫情走向另行宣布。

新北市防疫規定：
一、 停辦室外 500 人以上、室內 100 人以上之集會活動。
二、 加強稽査八大特殊娛樂業，複查不合格暫停營業。
三、 室內集會戴口罩及戶外無法全程保持社交 距離者一律戴口罩，八大風險場所勸導不聽者開罰。
四、 大眾運輸交通工具再提高 消毒頻率，禁止飲食。
五、 風景區人潮湧擠每 2 平方 1 人限制。
六、 文化場館及營業場所採人流管控。
七、 禁止醫院、護理之家探病;住宿型長照機構採視訊探視。
八、 足跡風險區校園暫停對外開放。
 

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