「你沒講我都沒想到！」陳時中3句回應　鄉民傻眼開噴了

▲陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者曾筠淇／綜合報導

國內今（11）日出現7起本土病例，當中6起感染源仍調查中，中央流行疫情指揮中心宣布，即日起至6月8日共4週，提升疫情警戒至第二級－「出現感染源不明之本土病例」。記者會稍早才結束，就有不少網友忍不住狠酸「你累了嗎」、「拜託跟我說這是開小玩笑緩和氣氛」，覺得指揮官陳時中的部分回應讓人很傻眼。

稍早有記者提問，今日新增的本土病例中，有一例的年齡僅十幾歲，有沒有可能是學生？有沒有進校園的足跡？對此，陳時中回應，「對欸，你沒講我都沒想到」，目前確診者是全職工作者，但也有是學生的可能性，他們還會再進行確認。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不只如此，陳時中也在記者會上幽默表示，如果要去KTV唱歌，其實戴口罩唱也很不錯；接著他還說道，如果查到的確診者足跡與記者描述的相同，就會發放獎金。雖然陳時中直率的回應或多或少能讓一些人放鬆心情，但多數PTT網友都覺得不太妥當。

▲網友反應。（圖／翻攝自PTT）

網友紛紛留言表示，「慌了啦！我會笑死」、「完了！要被做成語錄了」、「你怎麼不早講」、「累了嗎」、「怎麼不早點問」、「客氣版的『怎麼不早講』」、「你有想到怎麼不早講」、「早上就有流傳了」、「有沒有幽默感啦」、「實在是笑不出來，足跡還要靠記者的資訊，這樣對嗎」、「我聽到也是傻眼」、「我是覺得他太累了」。

此外，也有些網友出面緩頰，「今天的事情怎麼可能馬上全方面都想得到，又不是神」、「相關疫調一定都在進行中吧」。