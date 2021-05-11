　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

防疫升級！環球購物中心加強消毒　新光三越日本展「人潮控管」

▲百貨防疫,疫情升級。（圖／環球購物中心、遠百提供）

▲疫情升級，百貨落實防疫措施。（圖／遠百提供）

記者蔡惠如／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（5／11）宣布7例本土創疫情以來紀錄，並宣布防疫等級提高，多款大型活動接連取消，而人潮較多的百貨公司管制也逐漸起動，環球購物中心將消毒次數增加3倍，新光三越信義適逢日本展，也表示將進行人流控管。

因疫情升溫，官方宣布防疫升級，包括未配合口罩規定者可予以開罰、需落實確保民眾維持社交距離或全程配戴口罩／使用隔板，以及實聯制、體溫量測、消毒、人流管制、總量管制、動線規劃等措施，否則應暫緩辦理，此外若無法落實以上措施並提報，則停辦室外500人以上，室內100人以上之集會活動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

適逢新光三越信義新天地正舉辦日本商品展，業者表示將落實室內百人以下規定，故會進行人流管控，新光三越聲明，疫情發生以來持續積極落實清潔消毒工作，包括每天12次消毒、週週2次館內外大規模消毒、以及館內隨時排換氣維持新鮮空氣，以及店內人員確實配戴口罩，現樓面管理人員及專櫃，如遇顧客未配戴口罩，也會由勸導改為強制，落實口罩100%到位。

▲新光三越日本展。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲新光三越日本展將落實室內100人措施，管控人流。（圖／記者王蓁蓁攝）

環球購物中心則將商場空間每月進行消毒的頻率，提升到每週進行全館消毒，公共區域每兩小時酒精消毒一次，中和店近期也升級加裝空氣除菌系統，並落實餐廳用餐實名制。SOGO則表示，自去年起，賣場防疫措施一直採高標，入店要量體溫，超過37度就謝絕入店，且一律要戴口罩，等候電梯也有1.5公尺的安全距離，目前將會持續施行。

▲百貨防疫,疫情升級。（圖／環球購物中心、遠百提供）

▲環球購物中心加強全館消毒頻率。（圖／環球提供）

遠百則強調，對防疫管控沒有鬆懈，包括各入口皆有專人輪值，額溫超過37.5度拒絕進入賣場，除大門口「紅外線測溫儀」測溫外，車道入口、收貨場等其他入口則安排額溫槍測溫，輪值同仁全程戴口罩，VIP室管控進場人數，定期全館大消毒、每日館內公共區域如電梯、手扶梯、各專櫃、客服中心、贈品處、電梯樓層面板加防護透明膜等，近期更會加落實防疫執行。

ET快訊
揪出蘆洲本土個案　新光急診醫「聽1句話」機警採檢通報
疫情警戒！好市多宣布防疫措施
快訊／高雄恐怖男「鐵鎚擊頭」！　交警濺血緊急送醫
國防部：即日起至6／30停止教育召集
阿嬌「故意暴肥」一天5餐吃到吐　真相曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

揪出蘆洲本土個案！新光急診醫聽聞「曾參加聚會」機警採檢通報

防疫升級！環球購物中心加強消毒　新光三越日本展「人潮控管」

雲林各寺廟暫緩遶境平安宴！畢旅喊卡　新冠疫苗增6衛生所施打

經典童謠《一的炒米香》被改編 她傻眼：這到底是哪來的版本？

不只拌麵！「老媽」攜手福義軒與林聰明　第2季起推休閒與冷凍食品

防疫第一！台中大專啦啦隊錦標賽延期、開齋節取消　42活動受衝擊

玩到被總公司關注！他皮皮挫「等被懲處」　結局逆轉嗨翻：開始期待

宜蘭5確診她揪出！機警女醫郭恩悅：母親節2病人症狀相似

影／疫情風暴　鄭文燦：諾富特將成檢疫旅館...取消餐飲、住宿、宴客

「暖氣團佔領台灣」台南狂飆39°C↑　鋒面碰不到月底前更熱到炸

《火神的眼淚》小孩擦傷..恐龍媽要救護車送　趕車遭酒駕衝撞！消防員竟得自行承擔

實測眼鏡大法！遞手心給虎斑貓 牠主動牽手深情凝視：要負責喔

刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

李詠嫻克服孩子挑食「從5樣變3樣可不吃」　培養兒子打籃球突不打了「因為爸爸...」全場笑了

鄧紫棋狂跟他要紅包「你知道我戶頭的」XD　陳偉霆「被套路演渣男」：外星人比妳漂亮！

羅時豐最紅的歌？大港開唱全場：斯斯XD　飆洗腦饒舌曲...告五人「這首歌」也會！

頭汴坑溪2死！第一時間畫面曝光 溺斃男妻喊：沒看到丈夫抓7歲童

母亡失去重心！兒騎車出發環島　追尋媽媽足跡感性表白...惹哭網

采子神隱24天首發聲！告別《全明星》　洗菜深夜喊話「i hate you. 」

婦人停紅燈遭後方車緩慢擦撞！　阿伯頻道歉...網歪：愛情來得太快

揪出蘆洲本土個案！新光急診醫聽聞「曾參加聚會」機警採檢通報

防疫升級！環球購物中心加強消毒　新光三越日本展「人潮控管」

雲林各寺廟暫緩遶境平安宴！畢旅喊卡　新冠疫苗增6衛生所施打

經典童謠《一的炒米香》被改編 她傻眼：這到底是哪來的版本？

不只拌麵！「老媽」攜手福義軒與林聰明　第2季起推休閒與冷凍食品

防疫第一！台中大專啦啦隊錦標賽延期、開齋節取消　42活動受衝擊

玩到被總公司關注！他皮皮挫「等被懲處」　結局逆轉嗨翻：開始期待

宜蘭5確診她揪出！機警女醫郭恩悅：母親節2病人症狀相似

影／疫情風暴　鄭文燦：諾富特將成檢疫旅館...取消餐飲、住宿、宴客

「暖氣團佔領台灣」台南狂飆39°C↑　鋒面碰不到月底前更熱到炸

揪出蘆洲本土個案！新光急診醫聽聞「曾參加聚會」機警採檢通報

桃猿新洋投卡在簽證還未來台　最快6月底一軍有機會

快訊／金門迎城隍縮小規模　縣府宣布「補助1500萬施打AZ疫苗」

陳子豪砲轟江辰晏！本季第3轟2分砲　3局兄弟2比0獅

獅因應疫情禁飲食、停止簽名　廟宇季金紙吐司也停售

機師隔離3天！網叫范雲「出來面對」　范雲反擊：協調會只做3件事

甜心主播嫁了！JASMINE GALLERIA「環保婚紗」一衣多穿超美

防疫升級！金控活動異動懶人包　第一金股東會擬辦在戶外

防疫升級！環球購物中心加強消毒　新光三越日本展「人潮控管」

志強穩坐全球最大足球鞋代工廠寶座　靠利基市場、獨家製程技術勝出

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

生活熱門新聞

傳蘆洲羅東6例本土「感染源不明」！指揮中心回應了

宜蘭驚傳確診？遊藝場、商務飯店大消毒

快訊／陳時中宣布：已經進入社區感染！

台政成北制霸！南女妹申請法律系：全正取

即／宜蘭某高中急公告：有高中生家長確診

本土增7例！即起至6／8「提升疫情警戒至第二級」

「你沒講我都沒想到」陳時中3句話惹怒鄉民

快訊／本土暴增7例！宜蘭5人群聚

快訊／宜蘭羅東「銀河百家樂」5人群聚染疫！

羅東「爆5例群聚感染」！消息人士證實：找不到感染源

五股獅子會前會長傳確診！LINE訊息內容曝

快訊／驚傳「五股獅子會」前會長確診

機警女醫郭恩悅　揪出宜蘭5確診

德基水庫剩3.2%只夠撐15天　砸19億送水

更多熱門

相關新聞

雲林各寺廟暫緩遶境平安宴　畢旅喊卡

雲林各寺廟暫緩遶境平安宴　畢旅喊卡

中央指揮中心宣布國內已出現感染源不明之本土病例，宣布自即日起至6月8日升級至第二級限制措施，雲林縣政府因應社區傳播風險升高，考量目前雲林縣轄內雖然沒有本土病例也無社區感染，指揮中心仍維持一級開設並定期召開會議，並比照進到第二級防疫整備。

醫生看診「沒戴口罩」染疫氣切！曝驚人下場

醫生看診「沒戴口罩」染疫氣切！曝驚人下場

全大運禁觀眾入場　開閉幕典禮線上直播

全大運禁觀眾入場　開閉幕典禮線上直播

快訊／全面防疫戒備！立法院祭出4大措施「各部會限帶1位幕僚」

快訊／全面防疫戒備！立法院祭出4大措施「各部會限帶1位幕僚」

科技大廠防疫總動員！鴻海法說改電話會議　群創股東會採梅花座

科技大廠防疫總動員！鴻海法說改電話會議　群創股東會採梅花座

關鍵字：

疫情防疫升級百貨本土

讀者迴響

熱門新聞

快訊／恐進入第二階段社區感染　侯友宜將宣布新北防疫升級

本土案例爆！指揮中心預備「二級感染」　警戒到6月8日

陳零九被揪5罪狀！ 粉絲爆：最會擺態

傳蘆洲羅東6例本土「感染源不明」！指揮中心回應了

快訊／柯文哲3點宣布「北市防疫升級」

指揮中心6大緊急應變：500人活動停辦、雙鐵禁飲食、沒戴口罩開罰

宜蘭驚傳確診？遊藝場、商務飯店大消毒

15人開趴擠陽台瞬間坍塌！集體墜落岩岸

火葬場爆滿！恆河出現近百具浮屍

快訊／陳時中宣布：已經進入社區感染！

台政成北制霸！南女妹申請法律系：全正取

陳零九「邊玩遊戲邊對流程」被揪掉粉行徑！

她剪爆客人睫毛　15秒傻眼片曝光

快訊／台灣確定「防疫升級」　蘇貞昌下令嚴防疫情擴散

即／宜蘭某高中急公告：有高中生家長確診

更多

最夯影音

更多
《火神的眼淚》小孩擦傷..恐龍媽要救護車送　趕車遭酒駕衝撞！消防員竟得自行承擔

《火神的眼淚》小孩擦傷..恐龍媽要救護車送　趕車遭酒駕衝撞！消防員竟得自行承擔
實測眼鏡大法！遞手心給虎斑貓 牠主動牽手深情凝視：要負責喔

實測眼鏡大法！遞手心給虎斑貓 牠主動牽手深情凝視：要負責喔

刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

李詠嫻克服孩子挑食「從5樣變3樣可不吃」　培養兒子打籃球突不打了「因為爸爸...」全場笑了

李詠嫻克服孩子挑食「從5樣變3樣可不吃」　培養兒子打籃球突不打了「因為爸爸...」全場笑了

鄧紫棋狂跟他要紅包「你知道我戶頭的」XD　陳偉霆「被套路演渣男」：外星人比妳漂亮！

鄧紫棋狂跟他要紅包「你知道我戶頭的」XD　陳偉霆「被套路演渣男」：外星人比妳漂亮！

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面