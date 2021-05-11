防疫升級！環球購物中心加強消毒　新光三越日本展「人潮控管」

▲疫情升級，百貨落實防疫措施。（圖／遠百提供）

記者蔡惠如／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（5／11）宣布7例本土創疫情以來紀錄，並宣布防疫等級提高，多款大型活動接連取消，而人潮較多的百貨公司管制也逐漸起動，環球購物中心將消毒次數增加3倍，新光三越信義適逢日本展，也表示將進行人流控管。

因疫情升溫，官方宣布防疫升級，包括未配合口罩規定者可予以開罰、需落實確保民眾維持社交距離或全程配戴口罩／使用隔板，以及實聯制、體溫量測、消毒、人流管制、總量管制、動線規劃等措施，否則應暫緩辦理，此外若無法落實以上措施並提報，則停辦室外500人以上，室內100人以上之集會活動。

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適逢新光三越信義新天地正舉辦日本商品展，業者表示將落實室內百人以下規定，故會進行人流管控，新光三越聲明，疫情發生以來持續積極落實清潔消毒工作，包括每天12次消毒、週週2次館內外大規模消毒、以及館內隨時排換氣維持新鮮空氣，以及店內人員確實配戴口罩，現樓面管理人員及專櫃，如遇顧客未配戴口罩，也會由勸導改為強制，落實口罩100%到位。

▲新光三越日本展將落實室內100人措施，管控人流。（圖／記者王蓁蓁攝）

環球購物中心則將商場空間每月進行消毒的頻率，提升到每週進行全館消毒，公共區域每兩小時酒精消毒一次，中和店近期也升級加裝空氣除菌系統，並落實餐廳用餐實名制。SOGO則表示，自去年起，賣場防疫措施一直採高標，入店要量體溫，超過37度就謝絕入店，且一律要戴口罩，等候電梯也有1.5公尺的安全距離，目前將會持續施行。

▲環球購物中心加強全館消毒頻率。（圖／環球提供）

遠百則強調，對防疫管控沒有鬆懈，包括各入口皆有專人輪值，額溫超過37.5度拒絕進入賣場，除大門口「紅外線測溫儀」測溫外，車道入口、收貨場等其他入口則安排額溫槍測溫，輪值同仁全程戴口罩，VIP室管控進場人數，定期全館大消毒、每日館內公共區域如電梯、手扶梯、各專櫃、客服中心、贈品處、電梯樓層面板加防護透明膜等，近期更會加落實防疫執行。