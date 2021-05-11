藝文表演「室內100人停辦」　金穗、文化獎等7活動宣布延期

▲金穗獎日前公告入圍名單。（圖／金馬執委會提供）

記者崔至雲／台北報導

國內疫情升溫，中央流行疫情指揮中心今（11）日宣布提升疫情警戒標準及因應事項，文化部表示，配合防疫措施升級，藝文場館自即日起至6月8日將加強防疫措施。其中，由文化部主辦的行政院文化獎頒獎典禮、金穗獎、民間劇場重塑計畫等7項藝文節目將取消或延期。

文化部說明，藝文場館及藝文活動辦理，即日起提升防疫措施，皆應嚴格遵守座位採梅花座、全程佩戴口罩、實聯制、量體溫、消毒、人流管制及動線規定等防疫措施。

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針對已經售出票券，文化部說明，可洽原售票單位申請退換票，免手續費；針對表演團隊票房損失部分，文化部後續將另訂辦法提供適度補償。

文化部強調，藝文活動原則室外500人以上、室內100人以上停辦，若能採固定座位且為梅花座等保持適當距離方式、實聯制、全程戴口罩、禁止飲食，得提報防疫計畫報請地方主管機構核准後實施。

文化部提到，由文化部主辦及所屬機關（構）、場館主辦室外500人以上、室內100人以上活動，包含「行政院文化獎頒獎典禮」（5/13延期）、「民間劇場重塑計畫」（5/12-23節目延期）、「臺灣戲曲藝術節系列活動」（5/14-30節目取消）、「北管潮－臺灣重金屬派對」（5/15-16延期）、「布魯克納第八–簡文彬與國臺交」（5/15-16取消）、「博物館、地方文化館及社區營造博覽會」（5/22、5/29、6/11延期）、「金穗獎頒獎典禮」（6/5延期）等延期或取消辦理。各場館及表演團隊各項活動辦理情形，文化部及各附屬機關（構）、館所將隨時於官網、社群媒體等公布最新資訊。