快訊／新北蘆洲1確診！60多歲男「接觸者115人」全列居家隔離

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）



記者許展溢／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（11日）公布國內新增7例本土COVID-19確定病例，1例為案1187之接觸者（案1201），6例感染源待釐清（案1202、案1203，案1208至案1211），並包括1起遊藝場群聚事件。其中案103為新北蘆洲，60多歲男性，據了解就是五股獅子會前會長，出現疲倦、畏寒等症狀，接觸115人全列居家隔離。

指揮官陳時中表示，案1203為本國籍60多歲男性，近期無出國史，5月7日出現疲倦、咳嗽、畏寒等情形，5月9日因發燒至醫院就醫採檢，於今日確診（Ct值18）；感染源待釐清。已初步掌握個案接觸者115人，列居家隔離，其他接觸者持續調查匡列中。

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▲指揮中心公布案1203足跡。（圖／指揮中心提供）



指揮中心也公布，該名確診者在確診前的活動足跡，個案曾在5月4日去晶華亭餐廳、來來按摩蘆洲長安店、大風車婚宴會館。指揮中心提醒，今日新增個案於可傳染期間曾有公共場所活動史，請曾於所列時間及場所活動的民眾，進行14天自我健康監測，如有疑似症狀，儘速戴口罩就醫，並主動告知醫師活動接觸史。

指揮中心統計，截至目前國內累計217,045例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含214,507例排除），其中1,210例確診，分別為1,052例境外移入，106例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及13例調查中；另1例（案530）移除為空號。確診個案中12人死亡、1,093人解除隔離、105人住院隔離中。