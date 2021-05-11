宜蘭遊藝場5人群聚「常客也中鏢」陳時中：研判與華航關係極低

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增7例本土，當中有5人是宜蘭遊藝場群聚，分別是4名員工與1名常客，感染源待釐清。指揮中心指揮官陳時中表示，現在把職場都先匡列，但感染源尚未有所連結，初步僅能判定與華航案件關係極低。

指揮中心指出，案1202為本國籍30多歲女性，於宜蘭縣羅東鎮中正北路之「銀河百家樂」遊藝場工作。個案5月9日出現發冷、全身無力、咳嗽、發燒等症狀，至醫院就醫及採檢，於今日確診(Ct值20)。鑒於個案工作地為室內密閉擁擠場所，且顧客停留時間較長，傳播風險較高，衛生單位接獲通報後，隨即將個案同住家人、同事及常客等35人列為居家隔離對象並進行採檢，截至目前4人核酸檢測陽性確診(案1208至案1211)，17人陰性，10人檢驗中。衛生單位將持續針對近期出入該遊藝場之人員調查匡列。

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指揮中心表示，案1208、案1209及案1211為案1202同事(案1208 Ct值11；案1209 Ct值20；案1211 Ct值25)，皆為女性，年齡介於10多歲至40多歲，其中2人無症狀，案1211於5月8日曾有不適情形；案1210為遊藝場常客(Ct值12)，30多歲男性，5月9日曾有咳嗽、腹瀉症狀。

指揮中心指出，該5名遊藝場相關個案近期皆無出國，將持續調查活動史及接觸史，以釐清感染源。因應本起群聚事件，該遊藝場即日起暫停營業，全數員工居家隔離並採檢，衛生單位今日將進行環境消毒防治措施；另已請該遊藝場同棟之其他職場及業者，進行員工造冊與健康監測，如發現有COVID-19相關症狀者，務必通報衛生單位後，依指定方式就醫，不可自行就醫。