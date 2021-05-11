曾去晶華亭餐廳、大風車婚宴會館　蘆洲獅子會前會長足跡曝光

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布新增7例新冠肺炎本土個案，其中5例在宜蘭羅東、1例在蘆洲、1例則是機師家人。其中蘆洲個案感染源不明，指揮中心今也公布確診前活動足跡。個案曾在5/4去晶華亭餐廳、來來按摩蘆洲長安店、大風車婚宴會館。

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指揮中心表示，案1203為本國籍60多歲男性，近期無出國史，5月7日出現疲倦、咳嗽、畏寒等情形，5月9日因發燒至醫院就醫採檢，於今日確診（Ct值18），感染源待釐清。已初步掌握個案接觸者115人，列居家隔離，其他接觸者持續調查匡列中。

指揮中心提醒，今日新增個案於可傳染期間曾有公共場所活動史，請曾於附件所列時間及場所活動的民眾，進行14天自我健康監測，如有疑似症狀，儘速戴口罩就醫，並主動告知醫師活動接觸史。

指揮中心統計，截至目前國內累計217,045例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含214,507例排除），其中1,210例確診，分別為1,052例境外移入，106例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及13例調查中；另1例（案530）移除為空號。確診個案中12人死亡、1,093人解除隔離、105人住院隔離中。