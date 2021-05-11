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費鴻泰批陳時中應該被槍斃　林俊憲諷：國民黨真的是「永懷領袖」

▲▼陳時中、費鴻泰。（合成圖／記者李毓康、屠惠剛攝）

▲陳時中、費鴻泰。（合成圖／記者李毓康、屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

華航機師、諾富特飯店群聚感染風暴延燒，國民黨立法院黨團總召費鴻泰11日砲轟，衛福部長陳時中防疫疏忽「應該槍斃」，此話一出引發熱議。對此，民進黨立委林俊憲表示，滿腦子想著槍斃人，果然蔣介石精神永遠存在國民黨心中。

諾富特飯店染疫事件延燒，國民黨團10日召開「諾富特群聚感染，陳時中擺爛、鄭文燦卸責」記者會。費鴻泰表示，防疫形同作戰，陳時中卻嬉皮笑臉講「疫情走得比公文快」，講嚴肅一點，陳時中根本就應該被槍斃。

對此，林俊憲11日批評，這種離譜的言論，居然還有人要幫他護航，針對防疫的疏失檢討，提出有建設性的建議，政府都虛心接受，但講出這種威脅要人性命的話，會不會太超過。

  林俊憲指出，槍斃這個字眼，近年來已經越來越少聽到有人會使用，因為這代表著台灣歷史上一段不堪回首的過去，某個高高在上的人大筆一揮，寫下「應即槍決可也」，無數無辜的生命就這樣消逝，槍斃代表的是黨國踐踏人民的殘酷，代表的是獨裁者視人民如草芥的邪惡。

 林俊憲認為，費鴻泰應該是脫口而出，但這也是最悲哀的地方，這代表台灣經歷了民主化30年，某些人還是沒有理解人權與自由的意義，仍然把隨意定人生死當作一件沒什麼大不了的事，威權思想深植心中，更可怕的是，這樣的人居然是台灣的國會議員。 

林俊憲說，不是打就是殺，還把自己包裝成民主國家的政黨，事實上卻從未脫離蔣介石時代的獨裁本質，國民黨還真的是「永懷領袖」。

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