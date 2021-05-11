　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

本土一口氣增7例！　指揮中心：15、16日國中會考照常舉行

▲▼指揮中心5/5記者會。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者許展溢／台北報導

國內新冠肺炎疫情今（11日）增７起本土病例，當中６起感染源調查中，由於疫情嚴重爆發，本週末15、16日就是國中會考，是否如期舉行或有其他因應措施，中央流行疫情指揮中心今表示，會考不會停。

指揮中陳時中說明，考試部分辦得很有經驗，因此「會考不會停」，今天上午也和教育部等相關單位研究過，跟之前措施一樣「不能陪考」，試場要維持一定通風，大家要戴口罩，至於可能有風險的則依風險分級，在不同教室單獨來考。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據之前全國試務會防疫規劃，包括以下：

全程佩戴口罩
依目前中央流行疫情指揮中心建議，由教育部提供口罩給所有考生（考試日每日1片），並由學校或考區試務會先行配發給考生，當考生進入考場及試場時應佩戴口罩，如經勸導或處理仍故意不佩戴口罩者，禁止進入考場及試場。各節考試期間，考生於試場內應全程佩戴口罩，屢經勸導仍故意不佩戴口罩者，將依「110年國中教育會考違規處理要點」處理，該科考試不予計列等級或級分。

進入考場前，全面量測體溫
依據「COVID-19」因應指引：公眾集會規定，所有人員進入考場前必須配合量測體溫，未量測體溫者一律不得進入考場及試場；經量測後，額溫高於攝氏37.5度或耳溫高於攝氏38度，將進行第二次量測。如確認發燒，將引導考生至「第二類備用試場」應試，以確保考生權益。此外，為避免考場入口處量測體溫造成人潮聚集，所有考場皆使用紅外線熱像儀進行初步體溫的量測。

不開放陪考，由學校組成考場及考生服務隊
為避免人潮群聚，將不開放考生家長進入考場陪考；由考場承辦學校及考生就讀學校組成「考場服務隊」及「考生服務隊」，以提供考生於考場所需的服務與協助。考場及考生服務隊由學校掌握成員的旅遊史及健康情況，進入考場前仍應配合相關防疫事項。如考生因身心障礙、重大傷病、懷孕或突發傷病申請應考服務者，家長於考試前得向各考區試務會申請陪考服務並獲同意者，始得進入考場。

各試場開放冷氣，試場前、後門保持關閉，開啟試場內四個角落的窗戶各5至10公分以維持試場適度通風
為同時確保試場通風以及降低室內溫度，並降低考生及試務人員在室內全程佩戴口罩的不舒適，試場冷氣全面開放（冷氣出風口朝上），試場前、後門保持關閉，開啟試場內四個角落的窗戶各5至10公分為原則，確保試場通風良好，並能維持適當之室內溫度。

ET快訊
宜蘭瘋傳「染疫女店員」去過麥當勞、寶雅　陳時中回應了
交通6大防疫措施！雙鐵、客運禁飲食　停賣自由座
快訊／陳時中宣布：已經進入社區感染！6例本土感染源不明
羅東「大夜女店員」最早發病時間曝！　4員工、1常客染疫
宜蘭5人群聚感染　陳時中：研判與華航關係極低
本土6例感染源不明！陳時中：即起全國醫院「停止探病」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

宅配哥「下班罰寫25遍」理由哭了！　8秒片引爆眾怒：小學生逆

不科學！40歲美魔女曬「與19歲女兒合照」　網嚇瘋：哪個是媽媽？

宜蘭瘋傳「銀河百家樂大夜女店員」去過麥當勞、寶雅　陳時中回應了

諾富特飯店全館將改防疫旅館　專收華航機組員擬6月下旬重啟

新北確診者曾去過餐廳　晶華亭及大風車海鮮停業並且消毒

疫情升溫！2021新一代設計展宣布停辦　民眾可憑證全額退費

指揮中心「不會要求畢業典禮停辦」！　須提防疫計畫採梅花座

端午連假「雙鐵車票賣法、國旅管制方法」　交通部曝初步規劃

一次增7例本土「6例感染源不明」　指揮中心：疫情以來單日最高

交通6大防疫措施出爐！搭車禁飲食、停賣站票、樂園限500人入場

《火神的眼淚》小孩擦傷..恐龍媽要救護車送　趕車遭酒駕衝撞！消防員竟得自行承擔

實測眼鏡大法！遞手心給虎斑貓 牠主動牽手深情凝視：要負責喔

刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

鄧紫棋狂跟他要紅包「你知道我戶頭的」XD　陳偉霆「被套路演渣男」：外星人比妳漂亮！

李詠嫻克服孩子挑食「從5樣變3樣可不吃」　培養兒子打籃球突不打了「因為爸爸...」全場笑了

頭汴坑溪2死！第一時間畫面曝光 溺斃男妻喊：沒看到丈夫抓7歲童

母亡失去重心！兒騎車出發環島　追尋媽媽足跡感性表白...惹哭網

采子神隱24天首發聲！告別《全明星》　洗菜深夜喊話「i hate you. 」

羅時豐最紅的歌？大港開唱全場：斯斯XD　飆洗腦饒舌曲...告五人「這首歌」也會！

婦人停紅燈遭後方車緩慢擦撞！　阿伯頻道歉...網歪：愛情來得太快

宅配哥「下班罰寫25遍」理由哭了！　8秒片引爆眾怒：小學生逆

不科學！40歲美魔女曬「與19歲女兒合照」　網嚇瘋：哪個是媽媽？

宜蘭瘋傳「銀河百家樂大夜女店員」去過麥當勞、寶雅　陳時中回應了

諾富特飯店全館將改防疫旅館　專收華航機組員擬6月下旬重啟

新北確診者曾去過餐廳　晶華亭及大風車海鮮停業並且消毒

疫情升溫！2021新一代設計展宣布停辦　民眾可憑證全額退費

指揮中心「不會要求畢業典禮停辦」！　須提防疫計畫採梅花座

端午連假「雙鐵車票賣法、國旅管制方法」　交通部曝初步規劃

一次增7例本土「6例感染源不明」　指揮中心：疫情以來單日最高

交通6大防疫措施出爐！搭車禁飲食、停賣站票、樂園限500人入場

熊熊1雙涼鞋也沒有！ 討厭露腳趾「近拍照曝」：最想整型的地方

還沒玩夠！貓屁孩硬走反方向被媽「拖回家」　整路尖叫超有戲

是否返台打職籃？　胡瓏貿：保持開放態度

熱心人士公益不落人後　捐贈台南市消防局拖船架及防毒面罩

蘇打綠休團他逼的！青峰出庭爆內幕與母相擁痛哭　林暐哲稱被羞辱

宅配哥「下班罰寫25遍」理由哭了！　8秒片引爆眾怒：小學生逆

人妻慘被電死床上！老公2天前才送新手機　「邊充邊玩」出人命

不科學！40歲美魔女曬「與19歲女兒合照」　網嚇瘋：哪個是媽媽？

爸發現「內褲又破洞」！慣犯柴掛褲反省　網笑翻：尬意這一味

北市八大營業場所　柯文哲：今晚起嚴格執行實聯制

東北虎來襲！闖入村莊抓傷農民　路人開車逃跑...車窗遭攻擊破碎

生活熱門新聞

宜蘭驚傳確診？遊藝場、商務飯店大消毒

傳蘆洲羅東6例本土「感染源不明」！指揮中心回應了

台政成北制霸！南女妹申請法律系：全正取

即／宜蘭某高中急公告：有高中生家長確診

快訊／本土暴增7例！宜蘭5人群聚

羅東「爆5例群聚感染」！消息人士證實：找不到感染源

快訊／驚傳「五股獅子會」前會長確診

五股獅子會前會長傳確診！LINE訊息內容曝

本土增7例！即起至6／8「提升疫情警戒至第二級」

快訊／陳時中宣布：已經進入社區感染！

鵝肉店肉身擋換水塔！住戶每天髒水洗澡崩潰

快訊／宜蘭羅東「銀河百家樂」5人群聚染疫！

德基水庫剩3.2%只夠撐15天　砸19億送水

曾去婚宴會館　獅子會前會長足跡曝光

更多熱門

相關新聞

疫情升溫！交通6大防疫措施出爐

疫情升溫！交通6大防疫措施出爐

今日本土確診病例暴增7例，其中6例為不明感染源。交通部今日宣佈多項防疫升級措施，包括大眾運輸、郵局內禁止飲食：5/15起雙鐵停賣站票；觀光遊樂景點實施總量管制，室外500人、室內100人為上限；各交通場站消毒頻率加倍。

羅東5人確診！老司機憂心炸：怕全場都中

羅東5人確診！老司機憂心炸：怕全場都中

蘆洲、羅東6本土！「關鍵5字」PTT怕爆

蘆洲、羅東6本土！「關鍵5字」PTT怕爆

陳時中背腹受敵　蘇貞昌離場前打氣加油

陳時中背腹受敵　蘇貞昌離場前打氣加油

快訊／柯：國中會考防疫升級、取消畢旅探病

快訊／柯：國中會考防疫升級、取消畢旅探病

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19台灣防疫中央流行疫情指揮中心陳時中本土案例社區感染國中會考

讀者迴響

熱門新聞

快訊／恐進入第二階段社區感染　侯友宜將宣布新北防疫升級

本土案例爆！指揮中心預備「二級感染」　警戒到6月8日

快訊／柯文哲3點宣布「北市防疫升級」

宜蘭驚傳確診？遊藝場、商務飯店大消毒

傳蘆洲羅東6例本土「感染源不明」！指揮中心回應了

陳零九被揪5罪狀！ 粉絲爆：最會擺態

指揮中心6大緊急應變：500人活動停辦、雙鐵禁飲食、沒戴口罩開罰

15人開趴擠陽台瞬間坍塌！集體墜落岩岸

台政成北制霸！南女妹申請法律系：全正取

火葬場爆滿！恆河出現近百具浮屍

快訊／台灣確定「防疫升級」　蘇貞昌下令嚴防疫情擴散

快訊／疫情延燒！蘇貞昌曝「台灣有新狀況」　國人該收心了

陳零九「邊玩遊戲邊對流程」被揪掉粉行徑！

即／宜蘭某高中急公告：有高中生家長確診

小弟犯大忌　黑幫大哥考慮解散：敗在一線三小警員手上

更多

最夯影音

更多
《火神的眼淚》小孩擦傷..恐龍媽要救護車送　趕車遭酒駕衝撞！消防員竟得自行承擔

《火神的眼淚》小孩擦傷..恐龍媽要救護車送　趕車遭酒駕衝撞！消防員竟得自行承擔
實測眼鏡大法！遞手心給虎斑貓 牠主動牽手深情凝視：要負責喔

實測眼鏡大法！遞手心給虎斑貓 牠主動牽手深情凝視：要負責喔

刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

鄧紫棋狂跟他要紅包「你知道我戶頭的」XD　陳偉霆「被套路演渣男」：外星人比妳漂亮！

鄧紫棋狂跟他要紅包「你知道我戶頭的」XD　陳偉霆「被套路演渣男」：外星人比妳漂亮！

李詠嫻克服孩子挑食「從5樣變3樣可不吃」　培養兒子打籃球突不打了「因為爸爸...」全場笑了

李詠嫻克服孩子挑食「從5樣變3樣可不吃」　培養兒子打籃球突不打了「因為爸爸...」全場笑了

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面