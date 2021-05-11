本土一口氣增7例！　指揮中心：15、16日國中會考照常舉行

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）



記者許展溢／台北報導

國內新冠肺炎疫情今（11日）增７起本土病例，當中６起感染源調查中，由於疫情嚴重爆發，本週末15、16日就是國中會考，是否如期舉行或有其他因應措施，中央流行疫情指揮中心今表示，會考不會停。

指揮中陳時中說明，考試部分辦得很有經驗，因此「會考不會停」，今天上午也和教育部等相關單位研究過，跟之前措施一樣「不能陪考」，試場要維持一定通風，大家要戴口罩，至於可能有風險的則依風險分級，在不同教室單獨來考。

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根據之前全國試務會防疫規劃，包括以下：

全程佩戴口罩

依目前中央流行疫情指揮中心建議，由教育部提供口罩給所有考生（考試日每日1片），並由學校或考區試務會先行配發給考生，當考生進入考場及試場時應佩戴口罩，如經勸導或處理仍故意不佩戴口罩者，禁止進入考場及試場。各節考試期間，考生於試場內應全程佩戴口罩，屢經勸導仍故意不佩戴口罩者，將依「110年國中教育會考違規處理要點」處理，該科考試不予計列等級或級分。

進入考場前，全面量測體溫

依據「COVID-19」因應指引：公眾集會規定，所有人員進入考場前必須配合量測體溫，未量測體溫者一律不得進入考場及試場；經量測後，額溫高於攝氏37.5度或耳溫高於攝氏38度，將進行第二次量測。如確認發燒，將引導考生至「第二類備用試場」應試，以確保考生權益。此外，為避免考場入口處量測體溫造成人潮聚集，所有考場皆使用紅外線熱像儀進行初步體溫的量測。

不開放陪考，由學校組成考場及考生服務隊

為避免人潮群聚，將不開放考生家長進入考場陪考；由考場承辦學校及考生就讀學校組成「考場服務隊」及「考生服務隊」，以提供考生於考場所需的服務與協助。考場及考生服務隊由學校掌握成員的旅遊史及健康情況，進入考場前仍應配合相關防疫事項。如考生因身心障礙、重大傷病、懷孕或突發傷病申請應考服務者，家長於考試前得向各考區試務會申請陪考服務並獲同意者，始得進入考場。

各試場開放冷氣，試場前、後門保持關閉，開啟試場內四個角落的窗戶各5至10公分以維持試場適度通風

為同時確保試場通風以及降低室內溫度，並降低考生及試務人員在室內全程佩戴口罩的不舒適，試場冷氣全面開放（冷氣出風口朝上），試場前、後門保持關閉，開啟試場內四個角落的窗戶各5至10公分為原則，確保試場通風良好，並能維持適當之室內溫度。