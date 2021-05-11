指揮中心「不會要求畢業典禮停辦」！　須提防疫計畫採梅花座

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）



記者許展溢／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（11日）公布國內新增7例本土新冠肺炎確定病例，接下來有許多學校將陸續舉辦畢業典禮，室內超過百人的場合能辦？中央流行疫情指揮中心表示，不會要求停辦，但一定要提出防疫計畫。

室內辦畢業典禮超過百人到底能不能辦？指揮官陳時中表示，現在已經準備好要辦的，指揮中心沒有要求立刻停辦，但相對的希望學校能做到「戴口罩」、「量體溫」，和準備好相關的洗手場合，他強調，「一定要準備好」，只要畢業典禮超過百人，一樣都要提出防疫計畫，至少都要有梅花座的安排才可以。

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國內今單日增7起本土病例，當中6起感染源調查中，指揮中心宣布，自即日起至 6月8日共4週，提升疫情警戒至第二級－「出現感染源不明之本土病例」，並對於個人及外出、集會活動、營業場域、大眾運輸實施以下相關限制措施：

1、避免出入人多擁擠的場所，高感染傳播風險場域，民眾須依規定全程佩戴口罩，未遵守規定且勸導不聽者將嚴格開罰。

2、所有集會活動需落實確保民眾維持社交距離或全程佩戴口罩/使用隔板，並落實「實聯制」、體溫量測、消毒、人流管制、總量管制、動線規劃等措施，否則應暫緩辦理。

3、原則上停辦室外 500 人以上，室內 100 人以上之集會活動，但上述集會活動若能採固定座位且為梅花座、實聯制、全程佩戴口罩、禁止飲食，得提報防疫計畫報請地方主管機構核准後實施。

4、營業場所及公共場域應確保民眾維持社交距離或全程佩戴口罩/使用隔板，並建立實聯制，執行體溫量測、手部消毒、環境清消、人流管制、總量管制、動線規劃等防疫措施；無法落實前述措施之場所應暫停營業。必要時，將強制關閉休閒娛樂相關之營業場所及公共場域。

5、餐飲業應落實「用餐實聯制」、環境定期清潔/消毒，從業人員佩戴口罩、勤洗手，並協助顧客量測體溫、手部消毒、公筷母匙等個人防護措施；非特定對象併桌共餐時，需維持適當區隔/使用隔板；無法落實前述措施之業者，建議民眾外帶用餐。

6、雙鐵（台鐵、高鐵）、客運等大眾運輸禁止飲食；5月15日起，雙鐵城際列車禁站票。