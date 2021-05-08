「雪品購物」主打批貨網拍攏系假！　2天30人報案「財損150萬」

▲刑事局發現網路新的APP詐騙，許多民眾以為可以投資賺錢，卻反被騙走積蓄。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

刑事局接獲報案，有民眾在社群軟體上發現一款APP，主要宣稱下載後，可以儲值購買商品，且批發貨物自己成為賣家，客服人員還會協助上架，並且媒合買家，等待對方下單後就可以分到佣金，但卻有2位民眾合計遭騙38萬元。

刑事局表示，25歲的陳姓女大生，在網路看到同學張貼「雪品購物」APP可以賺錢的訊息，於是一起加入平台，最後儲值16萬元批發商品上架，但是女大生獲利之後想將錢領出，卻發現一直處於「審核中」，最後連克服都失聯。

另外一位年約40歲的林姓男子，透過網友介紹該款APP，安裝軟體後先匯款至指定帳戶，將費用換成商場儲值金，在點選批貨上架，聲稱可以獲利10%，但林男獲利後想領出，卻發現根本無法操作，才發現自己投資的22萬全被騙。

165反詐騙諮詢專線統計，本(5)月4日起兩天內近30多人陸續報案，目前財損總計新臺幣約150萬元。刑事警察局呼籲，是類詐騙手法，利用民眾以買賣可賺取價差之獲利心理，假借以儲值金批發商品，實將款項匯入人頭帳戶內。

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