台假鮮肉扮副總真面目曝　50急婚陸女積蓄梭哈了遭詐：殺切刀的

▲歐男在大陸交友網站上自稱是知名企業副總裁，專騙等愛剩女並慫恿出錢投資，1年內得手逾500萬元。（圖／CTWANT提供）



圖文／CTWANT

在大陸，超過30歲而未婚的「大齡剩女」經常會被父母、親友催婚，以蔡姓男子為首的台灣詐騙集團看準這點，假冒陽光帥氣的企業主管上網騙愛，並以投資綠能產業詐財，1年得手逾新台幣500萬元。刑事局月前破獲這個「假鮮肉團」後發現，蔡姓男子早就因同樣手法被判刑定讞，竟又趁著入監前的空檔「開新團」繼續騙，受害陸女小可（化名，32歲）氣得大罵「殺千刀的」！

長髮及肩的大陸妹小可，在社會打滾了10多年，目前是北京1家百大企業的小主管，擁有1雙勾人大眼的她，工作表現相當出眾，鮮有男性膽敢追求。在親友頻頻催婚下，小可加入號稱有逾2億會員的大陸交友網站「世紀佳緣」，希望從中找到真愛。

去年10月間，小可在「世紀佳緣」邂逅了自稱台灣男子的「歐博翰」，深深被對方自拍照的打扮和氣質所吸引，雙方就此打開話匣子。歐博翰告訴小可，他在1家販售家電的國際知名企業擔任台灣區副總，由於公司要發展綠能產業，半年後會派他到大陸管理分公司，「那家公司吹風機等小家電非常火紅，他（歐博翰）還故意問我有沒有使用過他們公司的產品。」

▲假鮮肉詐騙團在網站搜尋帥哥照，尤其30多歲，看起來事業小有成就、外型健康、陽光，以符合大齡女的口味。（圖／CTWANT提供）

從此，歐博翰每天早晚問安，不時有意無意地釋放想婚的念頭，甚至強調自己已經規劃好未來，他一度暗示小可說：「有朋友在這個平台遇見了另一半，我也想在這裡遇到命中注定的那個人。」「我父親在國外，日後我被派遣到大陸，想直接在當地定居，結婚生子。」

在歐博翰的甜言蜜語攻勢下，久未戀愛的小可深陷其中，歐博翰甚至為了讓她安心，還特地傳給她1張台灣身分證，證明「確有其人」；小可當時根本不知道那張身分證是「移花接木」，腦中滿是終於能夠脫離剩女行列的幻想。

其實，除了小可受害之外，警方查出以蔡男為首的假鮮肉詐騙集團，鎖定待嫁大陸輕熟女，用結婚當幌子，以投資「綠能產業」行騙，1年得手逾新台幣500萬元，預估受害人至少50人起跳。

▲大陸女性婚姻壓力大，不少人都會上交友網站找對象，就有詐騙集團看準這點，特意挑選一線城市小有積蓄的30到40歲女性，做為行騙目標。（圖／CTWANT提供）

延伸閱讀

▸ 剩女收割隊2／日煲電話粥半小時狂喊「寶寶」 假鮮肉騙錢失敗改口罵「賤貨」

▸ 愛的悄悄話1／平安關懷中心手語教學30年 暖心牧師助聽損兒找回人生

▸ 情侶裝秀親密1／巫苡萱 勾高壯男夜返香閨