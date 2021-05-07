柯文哲、黃瀞瑩竟成詐騙工具！不肖業者盜照詐財騙投資

▲柯文哲2020年10月幫Charge SPOT站台，竟遭不肖業者盜用照片。（圖／北市府提供）



記者陳家祥／台北報導

台北市政府積極扶植新創產業，但議員許家蓓爆料，積極在捷運站擴點，且獲市長柯文哲、副市長黃珊珊、人氣幕僚黃瀞瑩等人站台的共享行動電源服務品牌「Charge SPOT」，其說明會照片被有心人士盜用，明目張膽使用市府首長、幕僚進行招商加盟及多層次傳銷，向非特定大眾募集資金，柯文哲和市府首長成為詐騙工具。

針對議員質疑，產發局林崇傑指出，Charge SPOT並未開放加盟，已立即請業者正式委請律師提出該有的法律行動，市府也會與警察局、資訊局討論未來如何防範類似事件並做出因應。

林崇傑說，業者當年有新品發表會，由於業者是新創團體，也進駐北市府內湖科技園區的育成基地，因此柯文哲市長欣然接受邀請，到場支持。

ChargeSPOT發聲明表示，公司註冊名稱為「共享數位服務股份有限公司」，是ChargeSPOT共享行動電源於台灣的唯一運營方，從未有違法向不特定大眾募集資金的情事，更絕不會以多層次傳銷模式吸收加盟商或募集資金，請各位務必多加留意，以免受騙上當。

北市刑大指出，假投資詐欺手法係詐騙集團宣稱投資標的「高獲利、低風險」，甚至以偽造案例、影片等資料，透過在社群平台投放廣告，製造多人投資的假象取信民眾。

刑大提醒，受騙民眾初期可能有少量獲利，待吸金達一定飽和點就宣布倒閉或騙光積蓄後就斷絕聯絡，使被害人求償無門。