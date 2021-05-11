屏東身障男騎機車買早餐跌倒　潮州警火速救援

▲潮州警分局光華派出所警員李家豪、許宏州幫忙攙扶林男 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

身障的屏東縣林姓男子，欲騎乘機車外出購買早餐，不慎跌倒無法起身，由於他體重較重，鄰居求助潮州警方，警方趕到，將體型壯碩的他的攙扶起來，並協助乘坐於機車上，深獲民眾稱讚。

潮州警分局光華派出所警員李家豪、許宏州110年日前於7時許執行巡邏勤務， 接獲110報案在潮州鎮朝昇一巷路段協助一名殘障人士因腳傷欲乘坐機車時，竟從輪椅上跌倒在地，兩人獲報立即趕往了解。

趕到現場，看到64歲的林姓男子因腳部受傷不便，早上欲騎乘機車去買早餐，在從輪椅起身要乘坐機車過程時不慎跌倒，倒地後即無法起身需要他人攙扶，因林男身材壯碩，體重較重，附近鄰居無法協助他起身，才求助警方。

警方先協助攙扶他坐上輪椅，並確認林民身體無礙後，再協助林男乘坐到機車上，林男及鄰居對警方的協助相當感激。

分局長黃國源表示，警方除了維護治安、交通外，遇有民眾需要協助時更是當仁不讓。為民服務是警察日常工作中很重要的一環，員警及時協助幫忙，讓民眾感受到警方的溫暖，值得同仁學習。

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