屏東大客車組裝工廠深夜火警　泡膜悶燒303坪作業區焚毀

▲屏東新園一家工廠10日深夜發生火警，消防人員滅火。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣新園鄉媽祖路一間專門組裝大客車的工廠10日深夜發生火警，屏東縣政府消防局獲報出動大批消防車輛及人員前往灌救，經近2小時將火勢完全撲滅，起火原因還火調火小組人員調查。

▲▼警方疏交通、消防人員滅火。

屏東縣消防局於10日深夜23時20分接獲新園鄉媽祖路工廠火警，立即派遣第三大隊、特搜大隊、新園、東港、崁頂、南州及竹田等分隊前往，共計出動各式消防車17輛消防人員35人及義消9人，並由第三大隊副大隊長江好爵擔任指揮官。東港警分局獲報也出動員警前往指揮交通，以利用搶救作業進行。

10分鐘後消防人員趕達現場，發現工廠為2樓RC結構鐵皮屋頂大客車組裝工廠，其中大客車組裝作業區起火燃燒面積約1000平方公尺，已濃煙密佈，立即佈水線搶救，火勢於11日零時45分控制，2時14分完全熄滅，經確認現場無人員傷亡。

初步了解，發現是廠區倉庫內囤放泡膜等乾燥物品不明原因悶燒，惟真正起火原因還要由火調人員調查勘驗確定。

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