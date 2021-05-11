餓到受不了打到派出所　屏東女只說心情不好...2警神救援

▲內埔警分局新北勢派出所警員張煜正、李彥儒幫助李婦 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣李姓婦人整未進食，肚子餓到不知如何是好，幸保留1年多前警方給她的派出所電話，打公用電話向警方求助，她回答「心情不好」後就支吾其詞，內埔警方擔心她的安危，立即趕到現場，了解原因，購買熱食讓她果腹，再送她返家，讓她感激不已。

日前內埔警分局新北勢所於晚間21時許，接獲一名李姓婦女打公共電話至派出所，電話中李女焦急的稱「心情不好」，警方細問原因，李女卻支吾其詞，員警深怕李女遭遇危害或發生憾事，立即派遣警員張煜正、李彥儒前往發話地址找尋。

警方到場了解，李女平日與年邁丈夫同住，生活資源欠缺，環境雜亂的空間。張員回憶1年多前派出所曾接獲她的求助電話，當時結合社會資源，將她轉報社政機構。由於她曾受惠於新北勢所員警的協助，對警方給的連絡電話一直保存至今，這次她再度致電給警方，情況雖非如過往危急，然卻受限於求生能力有限，終日未進食，隻身路上徘迴。

幸經員警耐心安撫其情緒，張、李2員並自掏腰包購買餐點讓李女食用，宛如一場及時雨，解決她眼前的困境，讓她非常感激。

分局長蔡耀順表示，張、李2員耐心聆聽李女傾訴，購買熱食供其果腹，並熱心助其返家，展現視民如親的精神，值得同仁學習；並呼籲大眾，如發現有民眾急需他人幫助，可將訊息通報社會福利機構，讓更多的善心及時發揮功用，展現人飢己飢的互助精神，讓社會更具愛心與溫馨祥和。

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