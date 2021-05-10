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台東幼兒園師生陪伴孤老歡度母親節　18位長輩共享盛舉

▲▼ 台東幼兒園師生陪伴孤老歡度母親節。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

▲台東幼兒園師生陪伴孤老歡度母親節。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

記者楊漢聲／台東報導

華山基金會東縣台東1愛心天使站於98年4月設立，服務至今累計超過304位弱勢長輩，今(10)日上午在台東市寶桑路101號舉辦「因為有您~建站十二周年感恩茶會暨歡度母親節」。邀請18位長輩、義工及善士共同參與，有幼兒唱跳、杯子蛋糕DIY、義剪及按摩等社服活動、多個愛心店家提供豐富餐點，一同歡慶服務12週年活動並歡度母親節。

其中72歲的原住民許阿嬤樂觀開朗，在老伴和媽媽相繼過世後獨居，身體受多種慢性病侵蝕，走路略顯不便，華山基金會自106年開始提供許阿嬤關懷訪視、促進社會參與、年節關懷、護理服務、物資協助等服務，在一次訪視中，站長聽到許阿嬤說起已經十年沒有過母親節，故特別邀請許阿嬤參加茶會。今天邀請青豆芽幼兒園的師生們為活動帶來活潑熱鬧的開場舞蹈，並和阿公阿嬤一起點綴杯子蛋糕。活動中許阿嬤代表切蛋糕，許阿嬤很開心、很感動，邊拭淚邊說：「感謝華山基金會像我的家人一樣，這麼照顧我，還幫我過母親節，我很開心!」小朋友獻上康乃馨，祝福阿嬤母親節快樂。

▲▼ 台東幼兒園師生陪伴孤老歡度母親節。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

活動中播放服務影片回顧，感謝善士、義工為服務孤老盡心盡力，現場中多位義工協助長輩量血壓、體溫測量、義剪、按摩服務等。台東縣議員陳銘風也特地到場祝賀阿公阿嬤身體健康，並推崇華山基金會長期照顧長輩服務不遺餘力，希望各界仕紳一起贊助支持華山基金會的服務經費；大同里里長 吳佳真除了免費提供場地和茶水、糖果等，還全程參與活動服務阿公阿嬤。茶會餐點由長期支持的愛心待用餐店家-新味珍滷肉飯店、台東家鄉煎包、田心烘焙坊等提供，期盼拋磚引玉吸引更多愛心店家一起服務更多弱勢長輩。

華山基金會台東1愛心天使站目前服務78位長輩，僅有12位孤老獲得長期認助，誠摯邀請您加入「送愛到家~因為有您」認助長輩行列，支持常年服務經費1,250元/月、15,000元/年，守護在地弱勢失能、失智、失依長輩，讓愛永續。愛心專線：089-340714李小姐

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