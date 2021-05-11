　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

學校騎車5分鐘！女大生追撞老翁「離奇雙亡」　下秒被逆向車撞死

▲▼屏東和生路一段7日發生連環車禍，造成2死1傷。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東和生路一段7日發生連環車禍，女大生先追撞老翁，又與逆向陳姓騎士對撞，造成2死1傷。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者柯沛辰、陳崑福／綜合報導

屏東19歲賴姓女大生7日騎車回家過母親節，不料途中追撞一輛四輪代步車，導致81歲陳姓老翁倒地，被後方大貨車輾過。不過，下一秒，女大生又遭逆向行駛的陳姓騎士撞上，造成2死1傷的慘劇。

事故發生在7日傍晚5點多，當時賴姓女大生騎車行經和生路，不慎追撞前方陳姓老翁，導致老翁向左倒地，結果後方45歲林姓駕駛開大貨車駛來，閃避不及，當場輾過老翁。可怕的是，女大生還來不及反應，隨即與沿著路緣逆向的陳姓騎士對撞。

▲▼屏東和生路一段7日發生連環車禍，造成2死1傷。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲林姓大貨車司機閃避不及，當場輾過老翁。（圖／記者陳崑福翻攝）

救護人員到場後，看到人車撞成一團，而且還有2名騎士趴在地上、傷勢嚴重，連代步車都「分屍」斷成兩截，可見撞擊力道之大。事後，警方對4人進行酒測，確認均無酒駕。不過，賴姓女大生、陳姓老翁經院方搶救後，在8日上午雙雙宣告死亡。

據悉，賴姓女大生是高雄人，本來要騎車回家慶祝母親節，怎料才離開學校不到5分鐘，隨即發生嚴重車禍。對此，學校表示，第一時間立刻派員到醫院關心學生傷勢，也依規定通報。

如今女學生傷重不治，學校將持續關懷家長，並啟動學生身故處理流程，成立單一窗口提供服務。校方強調，未來將持續加強推動交通安全教育，以降低學生交通事故發生機率。

▼電動代步車斷成兩截。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲▼屏東和生路一段7日發生連環車禍，造成2死1傷。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼屏東和生路一段7日發生連環車禍，造成2死1傷。（圖／記者陳崑福翻攝）

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

 
ET快訊
彰化男上吊「送肉粽到南投山上」！宮廟電話被打爆　路線急修改
案1187對社區較有影響　陳時中：華航內部有無法察覺的傳播鏈

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

學校騎車5分鐘！女大生追撞老翁「離奇雙亡」　下秒被逆向車撞死

愛妻遭好友NTR！「他出差了，對吧」　綠帽夫見調情簡訊氣炸

按摩妹淚控中校假臨檢性侵　結果正牌警察「也做半套」竟救了他

27歲薩爾瓦多妹台南騎車車禍　被水泥車爆頭輾斃！警方回應了

奪命3秒曝光！高雄逆向穿馬路 男急煞閃不過撞死騎士

快訊／高雄晚間死亡車禍！騎士逆向闖馬路遭撞　「車身爆裂」噴飛亡

快訊／新北男陳屍計程車疑輕生　姪子騎車回頭驚見：怎躺在駕駛座

台中輕熟女講電話「遭背襲摀嘴」！　恐怖男勒脖畫面曝光

台中男童溺斃　母認定「陳男拉入水」：既然過世就不告了

台中頭汴坑溪2死認定「溺水意外」　檢開死亡證明將簽結

《火神的眼淚》小孩擦傷..恐龍媽要救護車送　趕車遭酒駕衝撞！消防員竟得自行承擔

鄧紫棋狂跟他要紅包「你知道我戶頭的」XD　陳偉霆「被套路演渣男」：外星人比妳漂亮！

母亡失去重心！兒騎車出發環島　追尋媽媽足跡感性表白...惹哭網

采子神隱24天首發聲！告別《全明星》　洗菜深夜喊話「i hate you. 」

頭汴坑溪2死！第一時間畫面曝光 溺斃男妻喊：沒看到丈夫抓7歲童

婦人停紅燈遭後方車緩慢擦撞！　阿伯頻道歉...網歪：愛情來得太快

超療癒！近距離拍攝「蝸牛吃播」　紅蘿蔔經腦入肚啃到變橘色XD

李詠嫻克服孩子挑食「從5樣變3樣可不吃」　培養兒子打籃球突不打了「因為爸爸很兇」

立榮飛機爆胎畫面曝光！　印度僑民班機「轉降落桃機」

實測眼鏡大法！遞手心給虎斑貓 牠主動牽手深情凝視：要負責喔

學校騎車5分鐘！女大生追撞老翁「離奇雙亡」　下秒被逆向車撞死

愛妻遭好友NTR！「他出差了，對吧」　綠帽夫見調情簡訊氣炸

按摩妹淚控中校假臨檢性侵　結果正牌警察「也做半套」竟救了他

27歲薩爾瓦多妹台南騎車車禍　被水泥車爆頭輾斃！警方回應了

奪命3秒曝光！高雄逆向穿馬路 男急煞閃不過撞死騎士

快訊／高雄晚間死亡車禍！騎士逆向闖馬路遭撞　「車身爆裂」噴飛亡

快訊／新北男陳屍計程車疑輕生　姪子騎車回頭驚見：怎躺在駕駛座

台中輕熟女講電話「遭背襲摀嘴」！　恐怖男勒脖畫面曝光

台中男童溺斃　母認定「陳男拉入水」：既然過世就不告了

台中頭汴坑溪2死認定「溺水意外」　檢開死亡證明將簽結

幼稚園畢典限1家長參加　媽媽怒園方拿疫情說嘴：時空背景不一樣

工地驚見夢幻極「蒂芬尼綠鳥蛋」！神人秒解是「台灣特有種」

學校騎車5分鐘！女大生追撞老翁「離奇雙亡」　下秒被逆向車撞死

台中鵝肉店「肉身阻擋」換水塔！住戶每天髒水洗澡崩潰：都臭的咧

《轉學來的女生2》高顏值5正妹！「厭世臉娜諾」IG吸166萬追蹤

一次6劑輝瑞疫苗「注射手臂」　義大利23歲女學生住院

美東油管遭網攻「拜登宣布緊急狀態」　駭客：我們只是想要錢

NBA兩大千金太辣迷倒一票球員　字母哥被笑是「為她留隊」

愛妻遭好友NTR！「他出差了，對吧」　綠帽夫見調情簡訊氣炸

玉山盃／南英主體搭善化、白河　台南市最強陣容出征

野蠻女友叫男友花兩萬買化妝品　他喊沒錢！下秒衣服被撕成袈裟

社會熱門新聞

溪水乾枯見底「水鬼」是否蒸發？民俗專家解惑

即／罔腰曬「超音波照」！裁罰結果出爐

台中男童被入水溺斃？母嘆：既然過世就不告了

即／頭汴坑溪2死！　溺斃男妻公開「第一時間畫面」

高雄駕駛高速撞騎士！騎士當場身亡

高雄逆向穿馬路　男急煞閃不過撞死騎士

陳屍計程車　姪騎車驚見他輕生

即／7歲男童溺斃「相驗結果出爐」！

虎尾街道奪命血滴子！路過輪胎遭刺破

熟女講電話遭背襲　勒脖畫面曝光

分房妻小腹隆起…男氣炸！親媽1句話打臉他

薩爾瓦多籍女子台南車禍死亡

機車、電動代步車、大貨車連環撞　女大生與老翁雙亡

軍官裝警白嫖按摩妹？正牌警「也做半套」還清白

更多熱門

相關新聞

薩爾瓦多籍女子台南車禍死亡

薩爾瓦多籍女子台南車禍死亡

1名高姓薩爾瓦多籍女子，5月7日傍晚騎機車，在永康區富強路一段與同向預拌混凝土車發生車禍，高女人車倒地頭部破裂送醫傷重不治，永康分局警方案發後已保全相關跡證 陳報台南地檢署偵辦，並積極透過外交系統，全力協助死者辦理後續事宜。

高雄逆向穿馬路　男急煞閃不過撞死騎士

高雄逆向穿馬路　男急煞閃不過撞死騎士

高雄駕駛高速撞騎士！騎士當場身亡

高雄駕駛高速撞騎士！騎士當場身亡

高市人口數創10年新低！市府這樣解釋

高市人口數創10年新低！市府這樣解釋

高雄琉璃蟻大爆發！市府發萬組滅蟻燈具

高雄琉璃蟻大爆發！市府發萬組滅蟻燈具

關鍵字：

女大生屏東車禍追撞高雄屏東大學

讀者迴響

熱門新聞

她剪爆客人睫毛　15秒傻眼片曝光

溪水乾枯見底「水鬼」是否蒸發？民俗專家解惑

即／罔腰曬「超音波照」！裁罰結果出爐

台政成北制霸！南女妹申請法律系：全正取

台中男童被入水溺斃？母嘆：既然過世就不告了

即／頭汴坑溪2死！　溺斃男妻公開「第一時間畫面」

洗菜深夜喊話采子「我討厭妳」

她爽吃生魚片後爆腹痛　醫驚：滿滿寄生蟲

彰化男上吊送肉粽到山上！宮廟電話被打爆

電腦椅一張近4萬！女子喊貴秒被打臉

南部年薪怎破百萬　5項職業曝光

身分證520中2碼　全桌鮑魚吃到飽

輕鬆解鎖別人的iPhone？示範片網路瘋傳

直播4金句！雞排妹親揭黑菊真相

高雄駕駛高速撞騎士！騎士當場身亡

更多

最夯影音

更多
《火神的眼淚》小孩擦傷..恐龍媽要救護車送　趕車遭酒駕衝撞！消防員竟得自行承擔

《火神的眼淚》小孩擦傷..恐龍媽要救護車送　趕車遭酒駕衝撞！消防員竟得自行承擔
鄧紫棋狂跟他要紅包「你知道我戶頭的」XD　陳偉霆「被套路演渣男」：外星人比妳漂亮！

鄧紫棋狂跟他要紅包「你知道我戶頭的」XD　陳偉霆「被套路演渣男」：外星人比妳漂亮！

母亡失去重心！兒騎車出發環島　追尋媽媽足跡感性表白...惹哭網

母亡失去重心！兒騎車出發環島　追尋媽媽足跡感性表白...惹哭網

采子神隱24天首發聲！告別《全明星》　洗菜深夜喊話「i hate you. 」

采子神隱24天首發聲！告別《全明星》　洗菜深夜喊話「i hate you. 」

頭汴坑溪2死！第一時間畫面曝光 溺斃男妻喊：沒看到丈夫抓7歲童

頭汴坑溪2死！第一時間畫面曝光 溺斃男妻喊：沒看到丈夫抓7歲童

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面