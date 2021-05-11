學校騎車5分鐘！女大生追撞老翁「離奇雙亡」　下秒被逆向車撞死

▲屏東和生路一段7日發生連環車禍，女大生先追撞老翁，又與逆向陳姓騎士對撞，造成2死1傷。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者柯沛辰、陳崑福／綜合報導

屏東19歲賴姓女大生7日騎車回家過母親節，不料途中追撞一輛四輪代步車，導致81歲陳姓老翁倒地，被後方大貨車輾過。不過，下一秒，女大生又遭逆向行駛的陳姓騎士撞上，造成2死1傷的慘劇。

事故發生在7日傍晚5點多，當時賴姓女大生騎車行經和生路，不慎追撞前方陳姓老翁，導致老翁向左倒地，結果後方45歲林姓駕駛開大貨車駛來，閃避不及，當場輾過老翁。可怕的是，女大生還來不及反應，隨即與沿著路緣逆向的陳姓騎士對撞。

▲林姓大貨車司機閃避不及，當場輾過老翁。（圖／記者陳崑福翻攝）

救護人員到場後，看到人車撞成一團，而且還有2名騎士趴在地上、傷勢嚴重，連代步車都「分屍」斷成兩截，可見撞擊力道之大。事後，警方對4人進行酒測，確認均無酒駕。不過，賴姓女大生、陳姓老翁經院方搶救後，在8日上午雙雙宣告死亡。

據悉，賴姓女大生是高雄人，本來要騎車回家慶祝母親節，怎料才離開學校不到5分鐘，隨即發生嚴重車禍。對此，學校表示，第一時間立刻派員到醫院關心學生傷勢，也依規定通報。

如今女學生傷重不治，學校將持續關懷家長，並啟動學生身故處理流程，成立單一窗口提供服務。校方強調，未來將持續加強推動交通安全教育，以降低學生交通事故發生機率。

▼電動代步車斷成兩截。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

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