宜蘭民宿「80家↑超狂路標」！她崩潰：放棄選擇...內行曝真相：美麗誤會

▲宜蘭羅東民宿「路標」奇景引網友熱議。（圖／翻攝臉書路上觀察學院）

記者邱晟軒／綜合報導

宜蘭民宿種類非常多！有網友近日就發文分享，自己在國道5號羅東交流道附近看到的一個奇景，只見照片上出現了6大串密密麻麻的「路標」，上頭至少排滿了近80家民宿、餐廳或者是觀光景點。照片曝光後，立刻引起許多網友朝聖，「羅東特產」、「歡迎來到宜蘭」。

有網友近日臉書社團「路上觀察學院」以「我竟失去了選擇的能力」為題分享，自己在國道5號羅東交流道附近看到的奇景，只見照片上出現了6大串密密麻麻的「路標」，上頭至少排滿了近80家民宿、餐廳或者是觀光景點，令人看得是眼花撩亂。

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▲路標選項太多，有人就笑稱，乾脆直接去花蓮「乾淨俐落」。（圖／翻攝臉書路上觀察學院）

照片曝光後，有眼尖網友馬上就認出了這個「網美景點」是在國道5號南下路段，宜蘭羅東鎮中正路一段附近，也立刻引起許多網友紛紛表示，「旁邊應該要做個籤筒」、「羅東特產」、「只好來玩國王下山來點兵，咒語都唸完兩輪了，民宿卻還沒點完」、「數支數支，最多87支」。還有網友笑稱，會這樣設計是因為「每個宜蘭人在讀國小的時候都有學過速讀」，所以自然認為外縣市也都一樣，「才會有這樣的設計！」

不過，有內行網友解釋，其實會這樣設計「是個美麗的誤會」，當初只有零星幾個告示牌，排的零散，而其中一間的黃喆水老闆跟其他民宿老闆溝通要把告示牌「排成一整排比較好看」，但真的排下去時候卻突然多了幾十間。

他表示，這是因為其他民宿老闆不知道黃老闆自己一個人就開了八間民宿，然後一個禮拜後又多了一排，「再之後就變成這樣，所以黃老闆究竟有沒有賺到呢，很有趣吧！」