路過屏東飲料店！他一看「藍色招牌」秒流淚　網驚哭：竟然還有

▲看到這間店的藍色招牌，秒勾起原PO的回憶。（圖／原PO授權使用）

網搜小組／鄺郁庭報導

看到這個招牌，就好像回到許多人心中最經典的黃金年代！一位男網友在臉書《路上觀察學院》貼出一張照片，說他開車去屏東洽公，停等紅綠燈的時候，看到路邊的一間店，忍不住直呼「我居然流了兩行淚！」還hashtag「#我又來到了時空裂縫」。照片引發網友共鳴，「竟然還有@@」、「嗚哇T^T，內牛滿面！」

「開車去屏東洽公時，停紅綠燈的路上我居然流了兩行淚。」這位男網友貼出照片，只見路邊店家掛著一個藍底白字的招牌，寫著大大的「藍天鵝」，賣的則是各種飲料，包括珍珠奶茶、咖啡凍奶茶、西米露奶茶、珍珠茉奶、梅子可樂、玫瑰奶茶、黑砂糖系列等等。

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讓人吃驚的是，上面寫的價格可以說是相當便宜，珍奶、西米露奶茶、珍珠茉奶都是35元，梅子可樂則是25元，鮮奶茶也只要40元，純茶類一杯則是20元。

▲七年級生一定都知道的藍天鵝。（圖／原PO授權使用）

看到貼文後，馬上有人也跟著流下「時代的眼淚」，「我第一杯珍奶就是在藍天鵝喝的」、「竟然還有！七年級的珍奶始祖」、「一杯15塊的黑砂糖西米露」、「15年前唯一能對抗50嵐的茶店」、「屏東人說這是老人在喝的齁」、「這家最好喝重點又便宜 料實在」、

還有眼尖網友表示「這張照片很久之前拍的吧，已經重新裝潢好一陣子了」，原PO則是笑回「裝潢前比較有味道r。」至於現在到底還有沒有「藍天鵝」，有人就留言透露，「高雄西子灣還有啊！可樂珍珠讚讚」、「在屏東市勝利路上嗎？曾經買過」、「大寮還有一間。」

本站曾報導《最懷念哪間倒掉的飲料店？ 網狂推這間：開始敢買珍珠奶茶》，有網友曾在PTT以「大家還記得哪些倒掉的飲料店？」為題發文，受到最多人支持的就是「藍天鵝」，「當然是藍天鵝」、「以前覺得藍天鵝的珍珠最好吃，沒有之一，不過奶茶就很廉價口感」、「藍天鵝的黑糖西米露」、「藍天鵝沒有其他」、「印象中也是藍天鵝出現後，才開始敢買珍珠奶茶（因為便宜）。」