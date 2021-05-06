　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台中摩鐵「懸空溜滑梯」照曝光！老司機驚喊：偷吃逃生專用道

▲台中一家摩鐵特殊外觀引網友熱議。（圖／翻攝自臉書陸上觀察學院）

▲台中一家摩鐵特殊外觀引網友熱議。（圖／翻攝自臉書路上觀察學院）

記者邱晟軒／綜合報導

台灣摩鐵常被形容是「情人的戰場、名人的墳場」，許多摩鐵會在房內建置「小三通道」，讓偷情男女在接到捉姦通報時能快速逃離現場。有網友就在臉書社團貼出一張台中摩鐵外觀照，只見該棟建築外側架設了一個空中溜滑梯，貌似能讓房客從頂樓直接溜走，外觀相當奇特。貼文曝光後，吸引許多網友朝聖笑稱，這個設計是「防捉姦逃生道」。

一名網友近日在臉書社團「路上觀察學院」貼出一張照片，並寫道「為什麼都是Motel，可是他們家的比較好玩」。只見照片中的一棟7層樓高建築外觀有一條紅色溜滑梯，它突兀地懸空掛在建築外側，貌似能讓房客直接從7樓直接溜到建築另一側下層。原PO也在留言處透露，這間摩鐵位在北台中好市多附近，可以「逛逛後再來溜滑梯，一舉兩得」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台中一家摩鐵特殊外觀引網友熱議。（圖／翻攝自臉書陸上觀察學院）

▲摩鐵外側設置空中溜滑梯。（圖／翻攝自臉書路上觀察學院）

照片曝光後，引起許多網友紛紛笑稱，這完全符合「防捉姦逃生道」、「偷吃逃生路線」、「小三專用道？」、「直達滑梯，滑行前請先確認所有財產已完成過戶作業」、「真的是滑進摩鐵」、「這麼厲害的摩鐵應該在台中」、「被抓猴時的緊急通道」、「客兄逃亡」、「你老婆來了，快從溜滑梯滑走」。

不過，也有部分網友質疑其設計是否算是違章建築，「如果上新聞過沒幾天應該就會被勒令拆除了？」、「如果蓋不好會很慘吧」、「這個支撐感覺真可怕」、「這合法嗎？」、「看起來超級危險」。

ET快訊
34歲居檢男陳屍家中！　指揮中心回應了
郵局月領56K怨「薪水差」！每天20分鐘做功德　網4點嗆：該
她長髮爬滿「蠕動頭蝨」　蟲屍黃汁梳不完！網看完狂抓：頭超癢
中正女大生失蹤14年　阿嬤也不見！　嫌疑人收押

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／諾富特飯店防疫出包爆多人染疫　觀光局拍板開罰15萬

中央大學校長「我們一起下車」爆抄襲！　教育部：歡迎共用相關素材

高虹安談少子化點出「2大原因」！笑：自己就是要被整治的人

華航「清零計畫」啟動衝擊航班調度　短時間內台灣進出口運能縮減

苗栗台商居檢陳屍家中　莊人祥：今早8時聯繫還無異常、將採檢

「讀東吳笑死人！」中央男怒嗆大夜店員　3分鐘跳針對話扯爆

巧奪天工的極致為災區祈福！小野直樹用手折出不到1厘米的微型紙鶴

《食農教育法》草案通過　陳吉仲：明年編10億元推動

開會釐清「諾富特管理權責」　陳時中：分兩方面討論

今年最大「血月」5／26降臨！最精華19分鐘曝　網憂災難預兆

波蘭舞者神模仿「遊戲角色」跑步 肢體律動超流暢！分解動作一起學

李國毅宣布結婚！曝19歲開始交往　「我要照顧好這個人這輩子」

黃暐瀚母遭撞！拖行50公尺身亡　賓士男先買酒壓驚：不知道怎辦

4歲底迪「玩具不收」把阿嬤氣炸 哭到鄰以為家暴...暖警柔話說服

天生無鎖骨...金髮男秀「獨特技能」 用肩膀拍手+夾爆雞蛋...網全看傻

小虎斑選鏟屎官怕跟丟緊追娃車　她霸氣撈回：萌貓怎能不收編！

張立昂遭爆「劈腿圈內女星、不愛戴套」　認了「對21歲女大生有好感」

叫餐破萬元！10外送員擠爆校門口 「謝學生」訂的餐...比對才知遭惡搞

撞殺黃暐瀚媽！衝超商買4啤酒喝 美髮師辯「現場沒燈」遭畫面打臉

欽點鏟屎官！小貓「路中央詐死」　下秒黏住新奴才：快帶偶回家～

快訊／諾富特飯店防疫出包爆多人染疫　觀光局拍板開罰15萬

中央大學校長「我們一起下車」爆抄襲！　教育部：歡迎共用相關素材

高虹安談少子化點出「2大原因」！笑：自己就是要被整治的人

華航「清零計畫」啟動衝擊航班調度　短時間內台灣進出口運能縮減

苗栗台商居檢陳屍家中　莊人祥：今早8時聯繫還無異常、將採檢

「讀東吳笑死人！」中央男怒嗆大夜店員　3分鐘跳針對話扯爆

巧奪天工的極致為災區祈福！小野直樹用手折出不到1厘米的微型紙鶴

《食農教育法》草案通過　陳吉仲：明年編10億元推動

開會釐清「諾富特管理權責」　陳時中：分兩方面討論

今年最大「血月」5／26降臨！最精華19分鐘曝　網憂災難預兆

笑翻！劉在錫出道30週年限定週邊？特寫雨傘、大頭手拿包超尷尬

快訊／諾富特飯店防疫出包爆多人染疫　觀光局拍板開罰15萬

避免台南供五停二　黃偉哲：持續加強抗旱應變措施

政院拍板少子女化對策新方案　管碧玲讚支持夫妻想生能生

中央大學校長「我們一起下車」爆抄襲！　教育部：歡迎共用相關素材

「同善媽」行善協會成立保留空位　通靈者：祂有到場很開心

紀念傳奇教練　PLG年度教練獎定名「張克佑教練賞」

快訊／綠委問「AI能不能抓蟑螂？」　科技部長：不行啦！

高虹安談少子化點出「2大原因」！笑：自己就是要被整治的人

朴寶英手臂傷痊癒回歸！簽100天生死契約　22cm身高差戀徐仁國

夫帶女員工回家嘿咻1個月12次！　妻反擊交4片光碟「主臥室錄影」

生活熱門新聞

首見空服員染疫　一圖看懂「28人確診關係」

工地新人剛報到　聽完工作量秒辦離職

3人中鏢被帶走！社區群組：媽媽最慘

惡作劇叫餐破萬元　10外送員擠爆校門口

母遭醉撞奪命！黃暐瀚做2件事　鄉民不酸了

中央大學男女激戰片瘋傳　校長回應了

吃到飽30種飲料任你喝！內行驚：是陷阱

插頭前2個洞能幹嘛？內行揭超實用4功能

酒駕帶走父親！準新郎兒「路中央跪拜血跡」

美國妹第一次來玩卻回不了家　發現世界不知的台灣優點

台灣最大「蟑螂繁殖場」直擊　一隻身價竟高達5000元

拍A片遭母親痛譙　吳夢夢暖心力挺

快訊／本土病例+1！諾富特工程部員工確診

便當盒遺落高雄輕軌14天...腐食會多噁？

更多熱門

相關新聞

路過屏東飲料店！他一看「藍天鵝」秒流淚

路過屏東飲料店！他一看「藍天鵝」秒流淚

看到這個招牌，就好像回到許多人心中最經典的黃金年代！一位男網友在臉書《路上觀察學院》貼出一張照片，說他開車去屏東洽公，停等紅綠燈的時候，看到路邊的一間店，忍不住直呼「我居然流了兩行淚！」還hashtag「#我又來到了時空裂縫」。照片引發網友共鳴，「竟然還有@@」、「嗚哇T^T，內牛滿面！」

時代的眼淚！土堆撿到「18年前數位相機」勾回憶

時代的眼淚！土堆撿到「18年前數位相機」勾回憶

女童仰睡躺駕駛懷中　網：爆頭機率高

女童仰睡躺駕駛懷中　網：爆頭機率高

留美歡送趴驚爆猝死　24男女學生摩鐵大混酒

留美歡送趴驚爆猝死　24男女學生摩鐵大混酒

人妻穿長洋裝逛街「撞衫」妹子！眾人驚：我也有一件

人妻穿長洋裝逛街「撞衫」妹子！眾人驚：我也有一件

關鍵字：

路上觀察學院摩鐵汽車旅館

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨聲帶長白斑被警告「罹癌前兆」

小甜甜送急診！腎指數「飆到3點多」

首見空服員染疫　一圖看懂「28人確診關係」

工地新人剛報到　聽完工作量秒辦離職

3人中鏢被帶走！社區群組：媽媽最慘

惡作劇叫餐破萬元　10外送員擠爆校門口

三重驚傳外送員暴動！警曝真相

母遭醉撞奪命！黃暐瀚做2件事　鄉民不酸了

撞死黃暐瀚母　美髮師IG曝光

中央大學男女激戰片瘋傳　校長回應了

快訊／張立昂認了「對女大生有好感」

快訊／田亞霍秘婚要當爸了！

保姆帶娃穿豹紋短裙　伊能靜遭網友情勒解答！

被笑飛機場！愛莉莎莎曬片反擊：我木蘭飛彈

邵庭遭退學→年收2.2億電商社長

更多

最夯影音

更多
波蘭舞者神模仿「遊戲角色」跑步 肢體律動超流暢！分解動作一起學

波蘭舞者神模仿「遊戲角色」跑步 肢體律動超流暢！分解動作一起學
李國毅宣布結婚！曝19歲開始交往　「我要照顧好這個人這輩子」

李國毅宣布結婚！曝19歲開始交往　「我要照顧好這個人這輩子」

黃暐瀚母遭撞！拖行50公尺身亡　賓士男先買酒壓驚：不知道怎辦

黃暐瀚母遭撞！拖行50公尺身亡　賓士男先買酒壓驚：不知道怎辦

4歲底迪「玩具不收」把阿嬤氣炸 哭到鄰以為家暴...暖警柔話說服

4歲底迪「玩具不收」把阿嬤氣炸 哭到鄰以為家暴...暖警柔話說服

天生無鎖骨...金髮男秀「獨特技能」 用肩膀拍手+夾爆雞蛋...網全看傻

天生無鎖骨...金髮男秀「獨特技能」 用肩膀拍手+夾爆雞蛋...網全看傻

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面