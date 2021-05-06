台中摩鐵「懸空溜滑梯」照曝光！老司機驚喊：偷吃逃生專用道

▲台中一家摩鐵特殊外觀引網友熱議。（圖／翻攝自臉書路上觀察學院）

記者邱晟軒／綜合報導

台灣摩鐵常被形容是「情人的戰場、名人的墳場」，許多摩鐵會在房內建置「小三通道」，讓偷情男女在接到捉姦通報時能快速逃離現場。有網友就在臉書社團貼出一張台中摩鐵外觀照，只見該棟建築外側架設了一個空中溜滑梯，貌似能讓房客從頂樓直接溜走，外觀相當奇特。貼文曝光後，吸引許多網友朝聖笑稱，這個設計是「防捉姦逃生道」。

一名網友近日在臉書社團「路上觀察學院」貼出一張照片，並寫道「為什麼都是Motel，可是他們家的比較好玩」。只見照片中的一棟7層樓高建築外觀有一條紅色溜滑梯，它突兀地懸空掛在建築外側，貌似能讓房客直接從7樓直接溜到建築另一側下層。原PO也在留言處透露，這間摩鐵位在北台中好市多附近，可以「逛逛後再來溜滑梯，一舉兩得」。

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▲摩鐵外側設置空中溜滑梯。（圖／翻攝自臉書路上觀察學院）

照片曝光後，引起許多網友紛紛笑稱，這完全符合「防捉姦逃生道」、「偷吃逃生路線」、「小三專用道？」、「直達滑梯，滑行前請先確認所有財產已完成過戶作業」、「真的是滑進摩鐵」、「這麼厲害的摩鐵應該在台中」、「被抓猴時的緊急通道」、「客兄逃亡」、「你老婆來了，快從溜滑梯滑走」。

不過，也有部分網友質疑其設計是否算是違章建築，「如果上新聞過沒幾天應該就會被勒令拆除了？」、「如果蓋不好會很慘吧」、「這個支撐感覺真可怕」、「這合法嗎？」、「看起來超級危險」。